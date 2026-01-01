Nous joindre
Déjà couronné champion

Ligue M25: le Paw Paw St-Georges toujours dominant

17 février 2026
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Pierre Poulin, directeur opérationnel

Après avoir été couronné Champion du tournoi M25 de St-Georges le 25 janvier dernier, le Paw Paw St-Georges se tient toujours au sommet avec trois victoires consécutives.

Au retour du tournoi, dimanche 1er février contre Lévis 1, St-Georges ouvre la machine dès le début et l'emporte 11 à 2. Félix Labbé inscrit 4 buts, Samuel Larochelle 3 buts et Zachary Talbot 5 passes . La victoire va à la fiche de Jacob Pomerleau-Poulin.

Samedi 7 février, l'équipe se rendait à Ste-Marie pour y affronter Les Rapides de Beauce-Nord. L'attaque du Paw Paw ne dérougit pas et l'emporte 6 à 3. Alexandre Auclair inscrit un tour du chapeau, Zachary Talbot et Xavier Bélanger inscrivent chacun 4 passes. Louis-Philippe Bolduc est crédité de la victoire.

Dimanche 15 février, Lévis 2 était de retour au Centre Sportif Lacroix-Dutil et souhaitait une revanche contre leur défaite en finale du tournoi M25 du 25 Janvier. Dans une partie robuste, St-Georges répond de belle façon. Jacob Pomerleau-Poulin ferme la porte aux moments opportuns. Zachary Talbot et Alexandre Auclair inscrivent chacun 2 buts, Xavier Bélanger termine la rencontre avec 4 passes. Et le Paw Paw l'emporte 6 à 1.

Deux rencontres importantes sont à venir au calendrier cette semaine. Les rapides de Beauce-Nord seront de passage ce vendredi 20 février à 20 h à St-Georges sur la glace Manac et le lendemain, à 18h00 à l'Aréna de St-Côme, le Bellay Construction seront les visiteurs.

