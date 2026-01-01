Bilan 2025 des saisons de chasse dans la région

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec (MELCCFP) vient de rendre public les résultats de la chasse au cerf de Virginie, à l'orignal, au dindon sauvage et à l'ours noir, pour la saison 2025.

Pour l'ensemble de la province, il s'agit d'un bilan de saison historique avec un taux de succès de chasse record pour la prise d'un premier cerf de Virginie.

Ainsi, plus de 63 600 cerfs ont été récoltés au Québec (à l'exception de l'île d'Anticosti) durant la dernière saison de chasse, un résultat exceptionnel surpassé uniquement en 2007. La récolte totale a augmenté de 6 % par rapport à 2024, et de 12 % par rapport à la moyenne de 2022-2024.

Les succès de chasse ont aussi été bons pour les zones 3, 4 et 7, qui recoupent essentiellement la Beauce, les Etchemins, les Appalaches et le Granit.

Ainsi, pour le cerf de Virginie dans la zone 3 Ouest, on a récolté 1 270 femelles adultes, 2 331 mâles adultes et 339 veaux, pour un total de 3 940; en zone 4, les chiffres sont, dans le même ordre, de 2 169, 5 468, et 505 (total: 8 142). Pour la zone 7 Sud, la récolte atteint un total de 3 807 bêtes (F/1498, M/1959, V/350).

En ce qui concerne l'orignal, en zone 3, 468 mâles adultes ont été abattus pour une seule femelle, 312 pour la zone 4, sans femelle, ainsi que 101 mâles, avec 92 femelles et 19 veaux dans la zone 7.

La chasse printanière du dindon a produit une récolte totale de 3 749 individus pour les trois zones, dont la plus productive a été la 7 (1 990), alors que 192 volailles ont été récoltées à l'automne.

Enfin, les données pour l'ours noir font état d'une récolte totale de 159 bêtes pour les trois zones, lors de la chasse du printemps dernier. À l'automne, l'activité n'était autorisée que dans la zone 4 (32).