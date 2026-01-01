Une semaine en deux temps pour les Condors à domicile

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont vécu des émotions contrastées lors de leurs deux matchs disputés à domicile les 12 et 14 février. Après un revers de 6-3 face aux Rangers de Montréal, la formation beauceronne a rebondi avec une victoire de 5-3 contre les Cobras de Terrebonne.

Le jeudi 12 février, les Rangers ont pris les devants en première période avec deux buts sans riposte. Charles-Albert Pouliot a réduit l’écart en deuxième période, inscrivant son 23e de la saison pour ramener les Condors dans le match.

Le troisième engagement a toutefois été à l’avantage des visiteurs. Montréal a marqué dès la première minute, puis a enchaîné avec trois autres filets, dont un en avantage numérique, pour porter la marque à 6-1. Les Condors ont tenté de répliquer en fin de rencontre grâce à Olivier Boutin et Alexis Gagné, mais l’écart était trop important.

Charles-Albert Pouliot a été nommé troisième étoile dans la défaite.

Un rebond convaincant contre Terrebonne

Deux jours plus tard, les Condors ont offert une réponse énergique face aux Cobras. Alexis Gagné a ouvert la marque en avantage numérique en première période, imité quelques minutes plus tard par Justin Breton, également en supériorité numérique.

Olivier Boutin a porté le pointage à 3-0 tôt en deuxième période avant que Terrebonne ne réduise l’écart avec deux buts rapides. Les Condors ont repris le contrôle dès le début du troisième engagement grâce à Logan Poulin, qui a marqué après seulement 12 secondes. Malgré un troisième but des Cobras, Thomas Aubin a confirmé la victoire dans un filet désert en fin de rencontre.

Logan Poulin a mérité la première étoile du match, tandis que Benjamin Laflamme a été nommé deuxième étoile.

Un classement qui se resserre

Au classement, les Condors glissent au quatrième rang avec 55 points. Les Rangers passent devant avec 56 points, tandis que les Panthères de Saint-Jérôme (67 points) et le Collège Français de Longueuil (71 points) occupent toujours les deux premières positions.

Les Condors reprendront la route ce vendredi 20 février pour affronter les Prédateurs de Joliette, avant de revenir à domicile ce samedi 21 février à 19 h contre les Flames de Gatineau. Deux occasions importantes pour consolider leur position dans une course au classement de plus en plus disputée.