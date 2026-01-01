Deux belles performances de Jean-Pascal Giroux

Le Georgien Jean-Pascal Giroux a connu deux belles performances, au cours du dernier mois, lors des championnats québécois intérieurs de tennis.

En effet, le jeune athlète a obtenu le 7e rang québécois dans la catégorie U 16 lors du championnat de tennis tenu en Beauce, et s’est classé au 17e rang dans la catégorie U 18 qui s’est déroulé à Waterloo.

Ces résultats sont d’autres en plus spectaculaires considérant que le jeune Beauceron a dû se retirer de la compétition pendant plus de 6 mois en 2025 en raison d’une blessure.

Celui-ci maintient son entrainement afin de se préparer pour les championnats québécois extérieurs qui auront lieu en juillet prochain.

Sa prochaine compétition se déroulera au club de Tennis Beauce les 28 février et le 1er mars.