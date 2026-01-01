Les Condors balayent Gatineau avant de s’incliner le lendemain

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont connu une fin de semaine en deux temps face aux Flames de Gatineau, disputant deux matchs en deux jours au Centre sportif Lacroix-Dutil. Après une victoire éclatante de 8-0 samedi, la troupe beauceronne s’est inclinée 3-0 dimanche.

Le samedi, les Condors ont imposé leur rythme dès la première période. Olivier Boutin a ouvert la marque en fin d’engagement, avant que Justin Breton ne double l’avance quelques minutes plus tard.

La deuxième période a confirmé la domination beauceronne. Mathys Lapointe a porté le pointage à 3-0, suivi d’un deuxième but d’Olivier Boutin. En troisième période, Boutin a complété son tour du chapeau, ajoutant deux autres filets, dont un en avantage numérique. Logan Poulin et Alexis Gagné ont également touché la cible, portant la marque finale à 8-0.

Olivier Boutin a été nommé première étoile grâce à sa performance de quatre buts, Justin Breton a obtenu la deuxième étoile et Luc-Antoine Labbé la troisième.

Moins de 24 heures plus tard, les Condors ont amorcé le match du 22 février en retard, les Flames ouvrant la marque dès la deuxième minute de jeu.

Gatineau a doublé son avance en deuxième période en avantage numérique, avant d’ajouter un troisième but dans un filet désert en fin de rencontre. Les Condors n’ont pu trouver le fond du filet dans ce second affrontement, s’inclinant 3-0.

Malgré ce partage du week-end, les Condors demeurent au quatrième rang du classement, à seulement un point des Rangers de Montréal, troisièmes.

Les Beaucerons seront de retour à domicile pour leurs deux prochains matchs: le vendredi 27 février à 20 h contre les Panthères de Saint-Jérôme, puis le dimanche 1er mars à 14 h face à l’Everest de la Côte-du-Sud.