Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

LHJAAAQ

Les Condors balayent Gatineau avant de s’incliner le lendemain

durée 08h00
23 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont connu une fin de semaine en deux temps face aux Flames de Gatineau, disputant deux matchs en deux jours au Centre sportif Lacroix-Dutil. Après une victoire éclatante de 8-0 samedi, la troupe beauceronne s’est inclinée 3-0 dimanche.

Le samedi, les Condors ont imposé leur rythme dès la première période. Olivier Boutin a ouvert la marque en fin d’engagement, avant que Justin Breton ne double l’avance quelques minutes plus tard.

La deuxième période a confirmé la domination beauceronne. Mathys Lapointe a porté le pointage à 3-0, suivi d’un deuxième but d’Olivier Boutin. En troisième période, Boutin a complété son tour du chapeau, ajoutant deux autres filets, dont un en avantage numérique. Logan Poulin et Alexis Gagné ont également touché la cible, portant la marque finale à 8-0.

Olivier Boutin a été nommé première étoile grâce à sa performance de quatre buts, Justin Breton a obtenu la deuxième étoile et Luc-Antoine Labbé la troisième.

Moins de 24 heures plus tard, les Condors ont amorcé le match du 22 février en retard, les Flames ouvrant la marque dès la deuxième minute de jeu.

Gatineau a doublé son avance en deuxième période en avantage numérique, avant d’ajouter un troisième but dans un filet désert en fin de rencontre. Les Condors n’ont pu trouver le fond du filet dans ce second affrontement, s’inclinant 3-0.

Malgré ce partage du week-end, les Condors demeurent au quatrième rang du classement, à seulement un point des Rangers de Montréal, troisièmes.

Les Beaucerons seront de retour à domicile pour leurs deux prochains matchs: le vendredi 27 février à 20 h contre les Panthères de Saint-Jérôme, puis le dimanche 1er mars à 14 h face à l’Everest de la Côte-du-Sud. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Quatre patineuses du CPA Axel brillent à Montmagny

Publié hier à 14h00

Quatre patineuses du CPA Axel brillent à Montmagny

Quatre représentantes du Club de patinage artistique Axel de Saint-Joseph se sont illustrées lors de la compétition Invitation Germaine-Poulin 2026, tenue du 12 au 15 février à Montmagny. Manon Poulin, de Saint-Georges, a remporté la médaille d’argent dans la catégorie Argent Adulte (35 ans et plus). Dans la même tranche d’âge, Andréanne Sylvain, ...

LIRE LA SUITE
Le français refusé au point de presse de Marie-Philip Poulin

Publié le 21 février 2026

Le français refusé au point de presse de Marie-Philip Poulin

À la suite de la défaite du Canada face aux États-Unis en finale du hockey féminin aux Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina, un incident survenu lors du point de presse de la capitaine Marie-Philip Poulin a provoqué une onde de choc au Québec. En effet, des journalistes québécois présents sur place se sont fait indiquer que les questions ...

LIRE LA SUITE
Le Beauceron Jacob Boucher donne la victoire aux Chevaliers

Publié le 21 février 2026

Le Beauceron Jacob Boucher donne la victoire aux Chevaliers

Le dernier week-end d’activités en saison régulière commençait ce soir pour les Chevaliers alors qu’ils accueillaient les Riverains. Ce match était spécial pour les Lévisiens alors qu’il était dans le cadre de la Fondation de l’Hôtel-Dieu-de-Lévis. Par ailleurs, ils ont remis un chèque de 7 000$ à la fondation. Zachary Lainesse est le portier ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge