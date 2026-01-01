Nous joindre
Le Giovannina de Sainte-Marie passe au prochain tour

23 février 2026
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Serge Lamontagne

Les séries quarts de finale 4 de 7 se poursuivaient au cours du week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud avec la présentation des matchs 3 et 4 dans les quatre séries toujours en cours.

Aux termes de ces huit rencontres, le Giovannina de Sainte-Marie passe au prochain tour éliminatoire, éliminant le Familiprix de Saint-Joseph en quatre parties. Le Plastiques Moore de Saint-Damien et le Décor Mercier de Montmagny possèdent des avances de 3-1 dans leurs séries respectives alors que les Hunters de Saint-Prosper tiennent tête au Mercenaires de Lotbinière, la série étant égale 2-2.

La poussée du Giovannina se poursuit…

Déjà en avance 2-0 devant le Familiprix de Saint-Joseph, le Giovannina de Sainte-Marie retrouvait ses adversaires beaucerons le vendredi 20 février pour la poursuite de cette série 4 de 7, le Familiprix ne souhaitant pas échapper un troisième match consécutif, un deuxième devant ses partisans. 

Les Mariverains avaient un autre plan en tête, car menés par leur gardien Jean-Philip Fecteau qui a repoussé 45 des 47 tirs des Joselois, le Giovannina a pris les devants 3-0 dans cette confrontation 4 de 7 en vertu d’un gain de 3-2 sur le Familiprix.

Lors d’une punition à l’un de ses coéquipiers, Jacob Jacques avait permis aux locaux de prendre les devants 1-0 à 17:32 en fin de deuxième, mais Nicolas Létoruneau a répliqué 20 secondes plus tard pour créer l’égalité 1-1 en avantage numérique.

Samuel Landry a donné les devants 2-1 au Giovannina à 1:57 en début troisième, Samuel Mathieu répliquant un peu moins de 11 minutes plus tard avec le but égalisateur, lors d’une supériorité numérique à 12:35. Cette égalité n’a pas duré puisque 30 secondes plus tard, Philippe Lclerc inscrivait ce qui allait devenir le but vainqueur, assisté de Jacob Roy et Olivier St-Cyr.

… et se termine en quatre matchs!

Fort de cette avance de 3-0, le Giovannina recevait la visite du Familiprix de Saint-Joseph, dimanche soir, avec l’idée de terminer la série en quatre et d’ainsi passer au prochain tour. Mission accomplie pour les Mariverains qui ont signé un gain de 2-0, pour un quatrième gain de suite.

Après une première période sans but, le Giovannina a pris une option sérieuse sur l’issue du match et de la série avec deux buts lors de la période médiane, ceux-ci étant l’œuvre de Jason Breton, en avantage numérique à 11:33, ainsi que de Jacob Roy à forces égales à 14:50.

Le reste a été l’affaire du gardien Jean-Philip Fecteau qui a bloqué les 31 tirs dirigés vers lui, en route vers le blanchissage et le titre de première étoile de la semaine dans la LHCS.

Pitt et les Mercenaires s’imposent à domicile…

En lever de rideau vendredi soir devant 600 spectateurs, les Mercenaires de Lotbinière recevaient la visite des Hunters de Saint-Prosper au Centre récréatif de Saint-Gilles. Menés par Jason Pitt qui a inscrit quatre buts en plus d’amasser une aide, les Mercenaires ont pris les devants 2-1 dans cette série en vertu d’une victoire écrasante de 9-1 sur les Hunters.

Mario Boilard Jr avait donné l’avance aux visiteurs lors d’un avantage numérique à 10:13 en première, Jordan Hewey créant l’égalité un peu plus de cinq minutes plus tard. Les locaux ont pris le contrôle de la partie avec trois buts sans réplique en période médiane : Jason Pitt a sonné la charge avec son premier des séries en avantage numérique dès la 49e seconde de jeu, Charles Chouinard doublant l’avance des siens à 2:39. Pitt a inscrit le 4e but des Mercenaires, son deuxième de la rencontre, lors d’une autre supériorité numérique alors qu’il ne restait qu’une minute à jouer à l’engagement avant d’en ajouter deux autres dans une période de cinq buts des siens en troisième, à 2:32 et 7:44.

Guylain Gourde, Jayson Bêty et Mathieu Blanchette ont complété pour les Mercenaires qui ont dominé 41-25 au chapitre des tirs au but. 

… mais les Hunters créent l’égalité à domicile

Mercenaires et Hunters se retrouvaient sur la glace du Centre récréatif de Saint-Prosper samedi soir et loin de se laisser abattre, les Prospériens ont créé l’égalité 2-2 dans cette série 4 de 7, l’emportant par la marque de 5-1 devant 300 spectateurs.

Les Hunters ont pris l’avance 1-0 avec le seul but de la période initiale, Charles-Émile Dion déjouant Thomas Boucher à 12:43, avant d’inscrire trois buts sans réplique en période médiane. Nickolas Morin n’a pas tardé à doubler l’avance des siens avec son premier but de la rencontre dès la 30e seconde de jeu, Thomas Paré-Bourque portant la marque 3-0 en désavantage numérique sur une aide de Marc-Antoine Labbé à 12:02. Morin a profité de l’avantage d’un homme pour porter la marque 4-0 à 17:28, la marque demeurant la même jusqu’à 14:32 en troisième, Thomas Paré-Bourque assurant la victoire des siens avec son deuxième du match. 

Jason Pitt, avec son cinquième but en deux matchs, a privé le gardien Léo Deblois d’un blanchissage, un filet inscrit en avantage numérique alors qu’il ne restait que 65 secondes à jouer au match.

Avec ses cinq buts, Jason Pitt a été nommé deuxième étoile de la semaine dans la LHCS.

Les deux équipes s’affronteront le vendredi 27 février à 20 h 30 au Centre récréatif de Saint-Gilles et le lendemain, à 16 h 30, au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper. Si nécessaire, un match 7 aura lieu le dimanche 1er mars à 15 h à Saint-Gilles. 

Le Pavage Jirico rétrécit l’écart en prolongation…

Tirant de l’arrière 0-2 à l’issue des deux premiers affrontements entre les deux équipes, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli recevait la visite du Plastiques Moore de Saint-Damien, vendredi soir, au Centre Rousseau. Dans un match serré qui a nécessité une période de prolongation, le Pavage Jirico a remporté son premier match de la série, un gain de 3-2 devant les Bellechassois.

Édouard Ouellet a donné l’avance aux locaux en marquant sans aide, en désavantage numérique, à 12:11 en première, doublant l’avance des siens lors d’une supériorité numérique à 13:24 en deuxième. 

Résilients, les joueurs du Plastiques Moore ont rétréci l’écart par l’entremise de Maxime Aubin alors qu’il ne restait que 50 secondes à jouer dans l’engagement, Justin Lacombe amenant tout le monde en prolongation avec son 3e des séries sur une passe de Marc-Antoine Houde à 10:08 en troisième.

Frédérick Dionne a tranché le débat en faveur du Pavage Jirico à 9:45 de la quatrième période, complétant une manœuvre d’Hubert Potvin et Julien Hébert.

Les gardiens William Boily de Saint-Damien et Félix-Antoine Leblond ont brillé, chacun faisant face à 37 tirs adverses.

… le Plastiques Moore prenant l’avance 3-1 le lendemain

Pavage Jirico et Plastiques Moore se retrouvaient dès le lendemain à l’aréna de Saint-Damien pour le match 4 de cette série et dans un autre duel des plus serré, le Plastiques Moore a pris les devants 3-1 dans cet affrontement 4 de 7, signant à son tour un gain de 3-2 dans un match qui s’est décidé en deuxième période de prolongation, cette fois-ci.

Contrairement à la veille, ce sont les joueurs du Plastiques Moore qui ont pris les devants avec deux buts en première période, Maxime Aubin donnant l’avance 1-0 aux siens à 10:36 et Charles Dulac-Simard portant la marque 2-0 lors d’un avantage numérique à 12:13.

Nicolas Lamarre a pris les choses en mains avec deux buts sans réplique en deuxième pour le Pavage Jirico, rétrécissant la marque 2-1 lors d’un avantage numérique à 12:11 avant de créer l’égalité 2-2 en avantage numérique à 15:13.

Aucun but n’a été marqué en troisième période et lors de la première période de prolongation. C’est finalement Raphaël Corriveau qui a tranché le débat à 5:32 de la 5e période, ce dernier étant assisté de Marc-Antoine Houde et Justin Lacombe.

Soulignons l’excellente performance du gardien William Boily qui a effectué 96 arrêts lors de ces deux parties, pour la troisième étoile de la semaine dans la LHCS.

Cette série se poursuivra le vendredi 27 février à 21 h à Saint-Jeant-Port-Joli et si nécessaire, les matchs 6 et 7 auront lieu successivement à Saint-Damien le samedi 28 février à 19 h 30 et à Saint-Jean-Port-Joli, le 1er mars, à une heure restant à préciser.

Saint-Charles signe un premier gain à domicile…

La série opposant Saint-Charles à Montmagny reprenait vendredi soir à l’aréna de Saint-Charles et tirant de l’arrière 0-2, les Bellechassois sont sortis avec le couteau entre les dents, signant un premier gain dans cette série par la marque de 6-1 sur le Décor Mercier.

Zachary Lamontagne a donné l’avance 1-0 aux Éperviers tôt en première période, à 3:41, Tyler Cantin doublant cette avance avec son premier des séries à 11:43. L’attaque bellechassoise s’est poursuivie en deuxième lorsque Jessy Croteau a porté la marque 3-0 à 12:17. 

Justin Bernier a rétréci l’écart 3-1 lors d’un désavantage numérique à 5:02 en début de troisième, les joueurs des Éperviers répliquant par la suite avec trois buts consécutifs, soit ceux de Joé Cantin à 9:04, Nicolas Egan Dionne à 11:02 et d’Alexi Hudon à 16:31.

Les Éperviers ont dominé 54-38 au chapitre des tirs au but, la victoire allant à la fiche de Louis Carrier-Perreault.

… mais le Décor Mercier creuse l’écart à domicile

Le match 4 de cette série était présenté dès le lendemain à l’aréna de Montmagny et devant un peu plus de 400 spectateurs, le Décor Mercier a pris une sérieuse option sur l’issue de cet affrontement 4 de 7, signant un gain de 4-2 pour ainsi prendre les devants 3-1 dans la série.

Après une première période sans but, Sammy Dubois a donné l’avance aux locaux avec un filet sans aide à 2:15 en début de période médiane. Tyler Cantin et Mathieu Aubin ont permis aux Éperviers de créer l’égalité puis de prendre les devants 2-1 avant la fin de l’engagement, Cantin marquant son deuxième but en deux matchs à 4:51, Aubin inscrivant son premier des séries lors d’un avantage numérique peu de temps après, à 6:47.

C’est en deuxième partie de troisième période que les joueurs du Décor Mercier ont renversé la vapeur avec trois buts consécutifs : Étienne Blais a profité d’un désavantage numérique pour créer l’égalité 2-2 à 12:51, Sammy Dubois inscrivant ce qui allait devenir le but de la victoire, son deuxième de la rencontre, à 16:43. Justin Bernier a complété dans un filet désert à 19:57. 

La victoire est allée à la fiche d’Antoine Coulombe qui a repoussé 38 des 40 tirs des Éperviers, Louis-Carrier Perreault cédant à trois reprises sur 27 tirs.

Le match no 5 de cette série sera disputé le vendredi 27 février à 20 h 55 à l’aréna de Saint-Charles. Si nécessaire, le match 6 aura lieu le lendemain à Montmagny à 20 h 30 alors que le match 7 pourrait être présenté le 1er mars à une heure qui reste à préciser.

