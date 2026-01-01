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En NASCAR Euro Series

Le Beauceron Raphaël Lessard triomphe en France

durée 12h00
24 mai 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

Le pilote beauceron Raphaël Lessard a remporté une victoire importante, ce dimanche 24 mai, lors de la quatrième manche de la division OPEN de la NASCAR Euro Series, disputée sur le circuit Paul Ricard, au Castellet, en France.

Au volant de la Ford no 11 de l’équipe Alumitec Racing, Lessard a su surmonter un départ de week-end plus difficile, marqué par des ennuis techniques lors des essais. Malgré un temps de piste limité, il a réussi à se qualifier pour la Superpole, avant de remonter de la dixième à la deuxième position lors de la course de samedi.

Son meilleur tour lui a ensuite permis de partir en tête pour la course de dimanche. Après avoir reculé au quatrième rang lors d’une relance à mi-course, le pilote de 24 ans est rapidement revenu aux avant-postes pour finalement filer vers la victoire.

« Ça a demandé énormément de travail. Après Valence, je ne pensais pas qu’on allait réussir à en décrocher une, mais on y est finalement parvenus », a-t-il réagi après la course.

Raphaël Lessard a également tenu à remercier son équipe et ses partenaires, soulignant le travail réalisé par Alumitec Racing au cours de la fin de semaine.

Cette victoire permet au Beauceron de confirmer son statut de prétendant dans la division OPEN. Il occupe maintenant le quatrième rang du classement général, derrière Thomas Toffel, Gil Linster et Vladimiros Tziortzis.

La course a aussi mis en évidence la parité du championnat, puisque les huit premiers pilotes à l’arrivée représentaient huit équipes différentes.

Pour Raphaël Lessard, cette victoire en sol français marque un moment important dans sa saison européenne, après un début de campagne où les performances étaient présentes, mais sans avoir encore été concrétisées par une victoire.

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