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4 500 truites mouchetées ensemencées

Pêche en ville est de retour ce samedi à Saint-Georges

durée 11h00
3 juin 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Un total de 4 500 truites mouchetées seront ensemencées à Saint-Georges, à l'occasion de l'événement Pêche en ville, qui se tiendra ce samedi 6 juin.

De ce nombre, 1 500 seront au parc des Sept-Chutes et 3 000 au barrage Sartigan. Celles-ci mesureront entre 8 et 12 pouces. L’ensemencement s’amorcera à compter de 5 h du matin, dans la rivière Chaudière, au barrage Sartigan, et se poursuivra à compter de 7 h, dans la rivière Pozer, au parc des Sept-Chutes.

Le site du parc des Sept-Chutes sera animé de 7 h à 15 h. De plus, dix truites, relâchées dans la rivière Pozer, seront étiquetées et permettront aux pêcheurs chanceux de gagner un prix.

Pour les participants qui se trouveront au Barrage Sartigan, il importe de préciser que, malgré une demande, les arbres et les billes de bois qui sont emportés annuellement par la crue printanière et qui viennent choir contre la structure du barrage, ne seront pas récupérées à temps pour l’activité. C’est pour cette raison que les pêcheurs qui se rendront au barrage Sartigan sont invités pêcher à partir des rives de la rivière Chaudière plutôt que sur le barrage.

Rappelons que l’événement Pêche en ville, organisé partout au Québec, permet de pêcher sans permis. Il importe cependant de souligner que la réglementation provinciale s’applique en tout temps, notamment en ce qui a trait aux quotas.

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