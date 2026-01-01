Saint-Georges: la course de bateaux-dragons annulée

Le Comité des fêtes de Saint-Georges a décidé d'annuler la course de bateaux-dragons prévue le samedi 11 juillet prochain.

En effet, en raison du nombre insuffisant d’inscriptions, le conseil d’administration a jugé préférable de ne pas tenir l’événement cette année. Comme aucune édition n’est prévue en 2027, en raison de la tenue des Jeux du Québec à Saint-Georges, le retour de la course ou la possibilité de proposer à la population une nouvelle activité sur l’eau sera évaluée par la suite.

Rappelons que l'an dernier, la 13e édition avait rassemblé 483 rameurs, formant 23 équipes, qui se battaient dans une cours de 200 mètres sur la rivière Chaudière, pour remporter la coupe Pomerleau.