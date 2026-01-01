La «Route Bleue» est ouverte à la navigation sur la rivière Chaudière

La rivière Chaudière reprend «ses titres de noblesse» comme cours d'eau de navigation, avec l'ouverture de la toute nouvelle Route Bleue.

C’est au parc municipal de Saint-Joseph-de-Beauce, en présence d'une quarantaine de représentants politiques, municipaux et organisationnels, qu’a été officiellement lancée ce matin cette initiative qui vient bonifier l’offre touristique et récréative de la région, tout en mettant en relief l'histoire et le patrimoine beaucerons.

À partir du quai d'embarcation joselois, le tracé de la route propose deux parcours nautiques accessibles, l’un vers Beauceville et l’autre vers Vallée-Jonction, pour la pratique d’activités telles que le kayak, le canot, la planche à pagaie, ainsi que la pêche.

Le premier, identifié comme celui de la Rivière Calway, remonte sur une distance de près de 15 km vers ce cours d'eau, où fut découvert un important gisement de glaise rouge ayant contribué à la renommée des célèbres Céramiques de Beauce.

Le second parcours Les Régates rend hommage à ces compétitions internationales qui ont lieu sur la Chaudière de 1959 à 1965. Il s'étend sur 8,8 km et descend jusqu'à la base de plein air de Vallée-Jonction.

Tania Fournier-Veilleux, chargé de projets chez Canoë-Kayak Québec — l'organisme initiateur de ce concept de route bleue, celle de la Beauce étant la première à voir le jour dans Chaudière-Appalaches — a expliqué que les deux parcours sont de niveau débutant en eau calme. Notons que même si le quai du parc municipal appartient à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, il est ouvert à tous les intéressés.

La période pagayable s'établit de la mi-juin à la mi-octobre. Mais comme la rivière Chaudière peut connaître des niveaux de profondeur et de débit très variables, Mme Fournier-Veilleux recommande de toujours vérifier les conditions avant de s'aventurer sur l'eau. La pratique des activités doit aussi se faire dans le respect des règles environnementales, municipales et de la faune (permis de pêche), tout comme celles de la conduite des embarcations.

Comme on invite à un achalandage accru sur le cours d'eau, le Service de sécurité incendie de Saint-Joseph-de-Beauce a prévu un plan «enrichi» d'intervention en cas d'urgence, notamment l'identification de voies d'accès et d'évacuation à la rivière.

« La rivière Chaudière, c'est une ressource que le COBARIC protège et met en valeur depuis plus de 30 ans, a déclaré le président de l'organisme, Luc Proulx. La Route Bleue, c'est le résultat de plusieurs années de travail pour structurer et valoriser la pratique nautique sur la rivière. On est fiers de voir ce projet se concrétiser et d'offrir aux gens de la région un accès organisé et sécuritaire à leur rivière.»

Pour sa part, la directrice du développement touristique de Destination Beauce, Marie-Émilie Slater Grenon, a affirmé que « grâce à la collaboration des municipalités et de nos partenaires régionaux, nous offrons aujourd'hui un nouvel outil pour naviguer la rivière de façon sécuritaire tout en mettant en valeur les richesses naturelles et récréatives qui façonnent notre territoire. »,

Elle a rappelé qu'avec la Véloroute de la Chaudière, la Route de la Beauce et maintenant la Route Bleue, « la région enrichit son offre de découvertes et confirme son statut de destination où les visiteurs peuvent explorer le territoire de multiples façons. »

Signalons que la Caisse Desjardins de Beauce-Centre a apporté un soutien financier important à la réalisation du projet.

Pour consulter les parcours de la Route Bleue en Beauce, cliquez ici.