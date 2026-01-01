Les Chevaliers mènent la série 2 à 0

À domicile hier soir, les Chevaliers de Lévis ont remporté le 2e match de la série demi-finale, au sein de la Ligue de hockey M18AAA, contre les Albatros de Rivière-du-Loup.

La première période est similaire à celle du premier match alors que les Albatros ouvrent la marque avec le but de Nathan Ruel. Par la suite, le spectacle se met en branle pour les Lévisiens alors que pas moins de 5 buts consécutifs sont inscrits par les Chevaliers. Lucas Morin, Alex Duguay-Caron, Christopher St-Hilaire, Maluk Côté et Logan Bêty se succèdent. Après 20 minutes de jeu, 5-1 Lévis.

La machine à scorer lévisienne ne s’arrête pas puisque Benjamin Corso, Jacob Boucher, Ludovic Plante en ajoutent pour porter la marque à 8 à 1. La flamme semble éteinte pour Rivière-du-Loup, mais en toute fin de période, les Albatros marquent le deuxième de la partie et cette fois-ci c’est Émile Rioux.

La troisième est plutôt difficile pour Lévis puisqu’ils ont concédé 2 buts aux Louperivois. Justin Gagnon, Chase Cleary battent Zachary Lainesse coup sur coup. Avec cette avance, Lévis signe le gain.

La marque finale est de 8-4 pour Lévis, qui mène 2-0 dans la série. Les trois étoiles de la rencontre sont toutes des Chevaliers: Christopher St-Hilaire, Alex Duguay-Caron, et Benjamin Corso.

Le troisième match de la série se transporte demain à Rivière-du-Loup.

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18 AAA