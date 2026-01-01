Fin de saison pour les Rendez-vous d'hiver Beauce Auto

Les 11e Rendez-vous d'hiver Beauce Auto Ford Lincoln se sont conclus ce dimanche à Beauceville durant une journée familiale et gourmande.

C'est sur le terrain de l'école de Léry que les activités avaient commencés le 8 février dernier et c'est à ce même endroit qu'elles se sont terminées pour cette année.

Tire d'érable, jeu gonflable, lancé de hache et tour de calèche étaient au menu pour le rassemblement Tire-toi une bûche. Le tout, en présence de la célèbre mascotte, et ce, pour le plus grand plaisir des enfants.

Pour le maire de Beauceville, Patrick Mathieu, les Rendez-vous d'hiver permettent de faire rayonner la ville à plus grande échelle. Il faudra désormais attendre l'hiver prochain pour la 12e édition. En attendant, place au printemps.