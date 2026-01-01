LHCS: le Giovaninna en avance, Pavage Jirico et Décor Mercier à égalité

Les séries demi-finales 4 de 7 sont lancées dans la Ligue de hockey Côte-Sud avec la présentation, au cours du dernier week-end, des premiers affrontements opposant le Giovannina de Sainte-Marie aux Mercenaires de Lotbinière, d’une part, ainsi que le Décor Mercier de Montmagny au Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli de l’autre.

Au terme de ces premiers duels, le Giovannina de Sainte-Marie possède une avance de 2-0 sur la formation de Saint-Gilles alors que la série Décor Mercier/Pavage Jirico est égale 1-1.

Fort de sa victoire en quatre parties contre Saint-Joseph au premier tour des séries, le Giovannina a continué sur sa lancée en ouverture de série, le vendredi 6 mars au Centre sportif de Saint-Gilles, profitant d’une poussée de trois buts sans réplique en troisième pour signer un gain de 5-1 et ainsi prendre les devants 1-0 dans cette série 4 de 7.



Alexandre Fortier a lancé les locaux en avant 1-0 avec un filet inscrit tôt en première, à 1:36, le Giovannina répliquant tout de suite après par l’entremise de Nicolas Létourneau à 2:12. Un seul but a été inscrit lors de la période médiane, William Dumont profitant d’un avantage numérique, à 18:37, pour donner l’avance au Giovannina, son premier des actuelles séries.



Les joueurs du Giovannina ont pris l’ascendant sur le match avec deux buts rapides en début de troisième : Olivier Saint-Cyr a porté la marque 3-1 dès la 27e seconde de jeu, Louis Nadeau ajoutant un quatrième but à 1:06. Jovan Audet a complété la marque à 14:14 pour le Giovannina qui a dominé 40-32 au chapitre des tirs au but.

Les deux équipes se retrouvaient dès le lendemain au Centre Caztel de Sainte-Marie pour la présentation du match 2 de cette série. Privés de certains éléments-clé, les Mercenaires n’ont pu se faire justice, subissant un deuxième revers en autant de parties par la marque de 6-1 devant le Giovannina qui prend ainsi les devants 2-0 dans sa série.



Nicolas Létourneau a lancé les locaux en avant avec le seul but de la période initiale à 15:09 en avantage numérique, le Giovannina explosant ensuite avec quatre buts contre un seul en période médiane.



Samuel Landry avec son 4e des séries à 3:06 puis Nicolas Létourneau avec son deuxième du match à 6:19 et Olivier St-Cyr, sur une échappée après que son équipe eut servi une punition, ont porté la marque 4-0 pour le Giovannina avant que Nicolas Castonguay n’inscrive les visiteurs au pointage à 16:16. Louis Nadeau a assommé les Mercenaires en ramenant l’écart de quatre buts à 19:28, Samuel Landry fermant les livres avec son deuxième de la rencontre lui aussi à 17:26 en fin de troisième.



Notons qu’avec ses trois buts et cinq aides en deux parties pour huit points, Nicolas Létourneau a été nommé première étoile de la semaine dans la LHCS.

Cette série se poursuivra le vendredi 13 mars à 20 h 30 au Centre récréatif de Saint-Gilles ainsi que le dimanche 15 mars, à 18 h 30 au Centre Caztel de Sainte-Marie, pour la présentation du match numéro 4.

Le Décor Mercier prend les devants sur la route…



La série demi-finale opposant les deux équipes de la route 132, le Décor Mercier de Montmagny au Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli, se mettait en branle le vendredi 6 mars au Centre Rousseau de Saint-Jean. Comme ils l’avaient fait lors de leur série précédente contre Saint-Charles, les joueurs du Décor Mercier sont sortis en force, signant un gain de 5-3 sur le Pavage Jirico pour ainsi prendre les devants 1-0 dans cet affrontement 4 de 7.



Les Magnymontois, menés par Justin Bernier qui a participé à quatre des cinq buts des siens, sont sortis en force avec trois buts dès la période initiale. Benjamin Fréchette a donné les devants aux visiteurs à 2:18 et après que Nicolas Lamarre eut créé l’égalité à 7:34, Jean Daniel Gauthier a permis au Décor Mercier de prendre une avance de deux buts, marquant successivement à 12:55 et 15:48.



Sammy Dubois à 9:03 en avantage numérique et Pierre-Luc Dion, avec son premier des séries à 11:34, ont permis aux visiteurs de creuser l’écart 5-1 en faveur des visiteurs avant que Philippe Bisson et Charles Hébert ne rétrécissent l’écart à deux buts avant la fin de l’engagement.

Aucun but n’a été marqué en troisième, le gardien Zachary Émond blanchissant l’adversaire pour signer la victoire.

Cette série 4 de 7 reprenait dès le lendemain devant 975 spectateurs à l’aréna de Montmagny et les personnes présentes ont eu droit à un excellent spectacle, le Pavage Jirico créant l’égalité 1-1 avec un gain de 5-4 au terme d’un match qui s’est décidé en prolongation.



Les deux équipes se sont inscrites au pointage en fin de première, François Gagnon donnant les devants 1-0 aux siens lors d’un avantage numérique à 15:01 avant que Zacharie Dumas ne crée l’égalité 120 secondes plus tard.



Quatre buts, deux de chaque côté, ont été inscrits en période médiane. Julien Hébert a donné les devants au Pavage Jirico dès la 47e seconde de jeu, Jean Daniel Gauthier à 11:39 et Sammy Dubois, lors d’un avantage numérique à 15:32, répliquant pour les Magnymontois avant qu’Hébert, avec son deuxième de l’engagement, ne ramène tout le monde à la case départ à 16:04.



Jean Daniel Gauthier, avec son deuxième de la rencontre et 4e des séries, a profité d’un avantage numérique pour redonner l’avance au Décor Mercier à 5:24 en début de troisième, Joshua Desmarais forçant la tenue de la prolongation avec son 4e des séries à 11:21. Nicolas Lamarre est finalement celui qui a fait la différence en faveur du Pavage Jirico, celui-ci inscrivant le filet vainqueur à 15:02 de la 4e période en avantage numérique.



Notons la belle performance, dans ce revers, du gardien Zachary Émond qui a subi un barrage de 57 tirs de la part des joueurs du Pavage Jirico, la victoire allant à la fiche de Félix-Antoine Leblond. Avec ses cinq points, dont quatre buts en deux matchs, Jean Daniel Gauthier de Montmagny a remporté la deuxième étoile de la semaine, la troisième allant à Nicolas Lamarre du Pavage Jirico qui a amassé quatre points lui aussi, dont deux buts, en deux matchs.

