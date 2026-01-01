Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

Louis-David Veilleux choisi joueur de l’année chez l'Assurancia Beauce-Sud

durée 10h30
9 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le défenseur Louis-David Veilleux a été nommé joueur de l’année chez l'Assurancia Beauce-Sud, équipe qui évolue au sein de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches.

Il a comptabilisé le plus grand nombre de points des nominations d'étoile par match.

Par ailleurs, Mathieu-Olivier Paquet a été le meilleur marqueur et pointeur de l’équipe avec 14 buts et 23 points. La recrue de l’équipe avec le plus de points a été Gabriel Leblanc avec 11 buts et 10 passes, pour un total de 21 points. 

L'entraîneur-chef, Stéphane Poulin, a fait le bilan de saison, alors que le club de Saint-Georges a été éliminé en quart de finale, en quatre parties face à Lévis.  

«Les attentes étaient hautes en ce début d'année, alors que nous avions fait l’addition de plusieurs joueurs durant l’été. L’organisation voulait faire oublier sa saison 2024-2025 désastreuse. Pour commencer, l’équipe a encaissé trois défaites en prolongation, malgré de bon match. Cela a joué sur le moral de l’équipe assurément», a-t-il signalé.

Dans la première portion de la saison, l’équipe a connu la victoire à trois reprises seulement dans les 14 premiers matchs. La deuxième portion du calendrier n'a pas été plus efficace:  cinq gains en 14 affrontements. «Le tournoi de Clermont nous a permis de prendre de la confiance pour les séries, mais en général les résultats n’ont tout simplement pas été à la hauteur de nos attentes, Nous avons eu de la difficulté à trouver le fond du filet: ce fut un défi constant et assurément notre talon d’Achille», a évalué le coach. 

Lors des deux tournois auxquels elle a participé, l’équipe a très bien performé, avec le carré d’as à Saint-Romuald et l'atteinte de la finale à Clermont, une première bannière pour l’organisation depuis 2021. 

Le bulletin final du club, comprenant les parties disputées en saison régulière, les tournois et les séries, présente 15 victoires, 22 défaites et quatre défaites en prolongation. 

«Si l’on devait résumer la saison en un mot, ce serait progression», a dit Stéphane Poulin, alors que sa formation est passée de six victoires l’an dernier à quinze cette saison.

Enfin, l'entraîneur-chef a fait savoir que son club de hockey aura un nouveau partenaire principal, un nouveau nom et de nouvelles couleurs l’an prochain. Le tout vous sera dévoilé dans les prochains mois.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

LHCS: le Giovaninna en avance, Pavage Jirico et Décor Mercier à égalité

Publié à 9h00

LHCS: le Giovaninna en avance, Pavage Jirico et Décor Mercier à égalité

Les séries demi-finales 4 de 7 sont lancées dans la Ligue de hockey Côte-Sud avec la présentation, au cours du dernier week-end, des premiers affrontements opposant le Giovannina de Sainte-Marie aux Mercenaires de Lotbinière, d’une part, ainsi que le Décor Mercier de Montmagny au Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli de l’autre.  Au terme de ces ...

LIRE LA SUITE
Fin de saison pour les Rendez-vous d'hiver Beauce Auto

Publié à 8h00

Fin de saison pour les Rendez-vous d'hiver Beauce Auto

Les 11e Rendez-vous d'hiver Beauce Auto Ford Lincoln se sont conclus ce dimanche à Beauceville durant une journée familiale et gourmande. C'est sur le terrain de l'école de Léry que les activités avaient commencés le 8 février dernier et c'est à ce même endroit qu'elles se sont terminées pour cette année. Tire d'érable, jeu gonflable, lancé de ...

LIRE LA SUITE
Jeux du Québec: un nouveau record de médailles pour Chaudière-Appalaches

Publié hier à 14h30

Jeux du Québec: un nouveau record de médailles pour Chaudière-Appalaches

Avec une récolte finale de 51 médailles, dont 19 d’or, 14 d’argent et 18 de bronze, la délégation de la Chaudière-Appalaches a établit un nouveau record pour une finale hivernale aux Jeux du Québec. Les jeunes de la région ont conclu en force cette Finale provinciale des Jeux du Québec à Blainville. Le dernier record de ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge