Louis-David Veilleux choisi joueur de l’année chez l'Assurancia Beauce-Sud

Le défenseur Louis-David Veilleux a été nommé joueur de l’année chez l'Assurancia Beauce-Sud, équipe qui évolue au sein de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches.

Il a comptabilisé le plus grand nombre de points des nominations d'étoile par match.

Par ailleurs, Mathieu-Olivier Paquet a été le meilleur marqueur et pointeur de l’équipe avec 14 buts et 23 points. La recrue de l’équipe avec le plus de points a été Gabriel Leblanc avec 11 buts et 10 passes, pour un total de 21 points.

L'entraîneur-chef, Stéphane Poulin, a fait le bilan de saison, alors que le club de Saint-Georges a été éliminé en quart de finale, en quatre parties face à Lévis.

«Les attentes étaient hautes en ce début d'année, alors que nous avions fait l’addition de plusieurs joueurs durant l’été. L’organisation voulait faire oublier sa saison 2024-2025 désastreuse. Pour commencer, l’équipe a encaissé trois défaites en prolongation, malgré de bon match. Cela a joué sur le moral de l’équipe assurément», a-t-il signalé.

Dans la première portion de la saison, l’équipe a connu la victoire à trois reprises seulement dans les 14 premiers matchs. La deuxième portion du calendrier n'a pas été plus efficace: cinq gains en 14 affrontements. «Le tournoi de Clermont nous a permis de prendre de la confiance pour les séries, mais en général les résultats n’ont tout simplement pas été à la hauteur de nos attentes, Nous avons eu de la difficulté à trouver le fond du filet: ce fut un défi constant et assurément notre talon d’Achille», a évalué le coach.

Lors des deux tournois auxquels elle a participé, l’équipe a très bien performé, avec le carré d’as à Saint-Romuald et l'atteinte de la finale à Clermont, une première bannière pour l’organisation depuis 2021.

Le bulletin final du club, comprenant les parties disputées en saison régulière, les tournois et les séries, présente 15 victoires, 22 défaites et quatre défaites en prolongation.

«Si l’on devait résumer la saison en un mot, ce serait progression», a dit Stéphane Poulin, alors que sa formation est passée de six victoires l’an dernier à quinze cette saison.

Enfin, l'entraîneur-chef a fait savoir que son club de hockey aura un nouveau partenaire principal, un nouveau nom et de nouvelles couleurs l’an prochain. Le tout vous sera dévoilé dans les prochains mois.