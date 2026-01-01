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Stéphanie Dubois-Lemieux et Océane Lambert

Gala de l’Alliance Sport-Études: des bourses à deux athlètes de la Beauce

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1 mai 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Deux étudiantes-athlètes de la Beauce ont reçu des bourses nationales, dans le cadre du gala de la Fondation Alliance Sport-Études, qui s'est tenu hier à Montréal.

Dans un premier temps, il s'agit de Stéphanie Dubois-Lemieux, de Saint-Georges, qui pratique l'athlétisme. Elle étudie en Sciences de la nature au Cégep Beauce-Appalaches.

La seconde récipiendaire est une joueuse de baseball de Saint-Joseph-de-Beauce, Océane Lambert. Elle aussi embrasse les Sciences de la nature, mais à partir du Cégep de Trois-Rivières.

Deux autres étudiants-athlètes de Chaudière-Appalaches ont également décroché les honneurs, soit Thomas Desruisseaux (hockey), et Léanne Sirois (patinage de vitesse longue piste), natifs de Lévis.

Lors du gala, 110 bourses nationales, d’une valeur de 2 000 $ chacune, ont été remises à des étudiants-athlètes issus de 14 régions du Québec, dont les quatre représentants de Chaudière-Appalaches.

Rappelons que la Fondation Alliance Sport-Études a pour mission de soutenir financièrement les athlètes de haut niveau qui poursuivent des études collégiales ou universitaires afin de contribuer à leur persévérance scolaire et à leur diplomation et de reconnaître leurs efforts et leur excellence scolaire et sportive. L'organisme remet annuellement 250 000 $ en bourses.

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