The Cheerleading Worlds: belle performance d'Ultimate Knock-out

L'équipe des Jabs Cheerleading, Ultimate Knock-out, a terminé à la 5e position lors de la compéitition The Cheerleading Worlds le week-end dernier, à Orlando, en Floride.

Après leur performance lors de la demi-finale, les athlètes ont terminé au 5e rang sur les 14 équipes canadiennes et obtenu la 8e place sur les 29 équipes mondiales inscrites dans la même catégorie.

« On a eu une petite difficulté dans un des stunts, mais en général ça a été vraiment une bonne routine. Les filles ont vraiment fini la routine en feu », a conclu l'entraîneur Hugo Vachon.

L'équipe de cheerleading de niveau 6 est composée de 32 athlètes et de trois entraîneurs.