Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

À Orlando, en Floride

The Cheerleading Worlds: belle performance d'Ultimate Knock-out

durée 15h00
2 mai 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

L'équipe des Jabs Cheerleading, Ultimate Knock-out, a terminé à la 5e position lors de la compéitition The Cheerleading Worlds le week-end dernier, à Orlando, en Floride.

Après leur performance lors de la demi-finale, les athlètes ont terminé au 5e rang sur les 14 équipes canadiennes et obtenu la 8e place sur les 29 équipes mondiales inscrites dans la même catégorie.

« On a eu une petite difficulté dans un des stunts, mais en général ça a été vraiment une bonne routine. Les filles ont vraiment fini la routine en feu », a conclu l'entraîneur Hugo Vachon.

L'équipe de cheerleading de niveau 6 est composée de 32 athlètes et de trois entraîneurs.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Gala de l’Alliance Sport-Études: des bourses à deux athlètes de la Beauce

Publié hier à 15h00

Gala de l’Alliance Sport-Études: des bourses à deux athlètes de la Beauce

Deux étudiantes-athlètes de la Beauce ont reçu des bourses nationales, dans le cadre du gala de la Fondation Alliance Sport-Études, qui s'est tenu hier à Montréal. Dans un premier temps, il s'agit de Stéphanie Dubois-Lemieux, de Saint-Georges, qui pratique l'athlétisme. Elle étudie en Sciences de la nature au Cégep Beauce-Appalaches. La ...

LIRE LA SUITE
Trois autres types d'appareil s'ajoutent à l'Aérofête de Beauce

Publié le 30 avril 2026

Trois autres types d'appareil s'ajoutent à l'Aérofête de Beauce

Trois autres types d’appareil s'ajoutent à la panoplie des avions que l'on pourra voir en vol de démonstration, lors de l'Aérofête de Beauce du 24 juin prochain. D'abord, le Mini Jet Airshows, un jet expérimental hautement modifié. Avec un poids de seulement 500 livres, il peut atteindre des vitesses allant jusqu’à 300 mph (482 km/h). Il sera ...

LIRE LA SUITE
Joshua Roy marque et le Rocket prend les devants en séries

Publié le 30 avril 2026

Joshua Roy marque et le Rocket prend les devants en séries

Le Rocket de Laval, où évolue le Beauceron Joshua Roy, a amorcé son parcours éliminatoire de belle façon ce mercredi soir en signant une victoire de 3-1 face aux Marlies de Toronto. Grâce à ce gain obtenu à domicile, Laval prend les devants 1-0 dans cette série demi-finale de section, disputée trois de cinq. L’attaquant originaire de ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge