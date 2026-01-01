Saint-Jean-Port-Joli et Sainte-Marie en série finale

Les jeux sont maintenant faits. La grande finale de la Ligue de hockey Côte-Sud mettra aux prises le Giovannina de Sainte-Marie au Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli. Il s’agira d’une reprise de la finale présentée en 2024 entre les deux équipes, série alors remportée par les Mariverains.

Le Pavage Jirico a assuré sa place au terme d’une série 4 de 7 enlevante devant le Décor Mercier de Montmagny, ce duel s’étirant sur le maximum de sept parties qui s’est terminé dimanche soir au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, le Pavage Jirico l’emportant par la marque de 3-2 en deuxième période de prolongation.

Quatorze buts lors du match 5

À égalité 2-2, la série reprenait le vendredi 20 mars au Centre Rousseau et mené par Édouard Ouellet et Émile Labrie qui ont récolté trois points chacun, le Pavage Jirico s’est imposé par la marque de 8-6 au terme d’un match axé sur l’offensive, les deux amassant 89 tirs au but au total.

Ce duel offensif s’est amorcé avec cinq buts dès la période initiale, trois par les locaux et deux par les visiteurs. Frédérick Couture à 1:52 et Frédérick Dionne, à 6:19, ont donné une avance de 2-0 au Pavage Jirico, Justin Bernier et Pierre-Luc Dion répliquant avec deux buts rapides tout de suite après pour créer l’égalité.

Julien Hébert a permis au Pavage Jirico de reprendre l’avance lors d’un avantage numérique à 19:57 et Mathieu Bélanger a porté la marque 4-2 à 3:19 en début de deuxième avant que les joueurs du Décor Mercier ne créent l’égalité par l’entremise d’Alexandre Larouche à 5:03 et de Bryan Chabot avec son premier des séries à 12:50.

La table était mise pour une troisième période enlevante et les personnes présentes n’ont pas été déçues puisque six autres buts ont été inscrits, dont quatre par les locaux. Émile Lambert a porté la marque 5-4 en faveur du Pavage Jirico à 6:55, le Décor Mercier créant l’égalité à 7:43 par l’entremise de Vincent Boulet, ce dernier permettant même aux visiteurs de prendre les devants pour la première fois du match à 12:27.

Une punition de quatre minutes décernée à Benjamin Bélanger a ouvert la porte à un retour du Pavage Jirico qui a inscrit deux buts lors de cette double pénalité, Jean-Sébastien Boudreault créant l’égalité à 15:06 et Nicolas Lamarre donnant l’avance pour de bon aux locaux 33 secondes plus tard. Édouard Ouellet a clos le débat en marquant dans un filet désert à 19:51.

Le Décor Mercier force la tenue d’un match 7

Les deux équipes se retrouvaient samedi soir à l’aréna de Montmagny pour le match #6 de cette série qui s’est déroulé devant une excellente foule de 1 611 spectateurs. Grâce à une poussée de trois buts en troisième période, le Décor Mercier a signé un gain de 5-4, forçant la tenue d’un match décisif dimanche soir à Saint-Jean-Port-Joli. Comme la veille, les deux gardiens ont vu beaucoup de caoutchouc, Saint-Jean-Port-Joli dirigeant 46 tirs vers la cage adverse contre 47 pour les Magnymontois.

Le Pavage Jirico a amorcé le match en force avec deux buts en avantage numérique dans les six premières minutes de jeu, ceux-ci étant l’œuvre de Frédérick Dionne à 3:07 et d’Édouard Ouellet à 6:18.

Pierre-Luc Dion a rétréci la marque 2-1 en complétant une manœuvre de Sammy Dubois à 11:11, avant de créer l’égalité à 15:13 en deuxième, sur une passe de François Gagnon cette fois. Zacharie Dumas a cependant permis au Pavage Jirico de retraiter avec une avance d’un but alors qu’il a déjoué le gardien Antoine Coulombe à 18:28.

La troisième s’annonçait une fois des plus enlevante, les deux équipes s’échangeant les trois premiers buts de l’engagement lors de supériorités numériques. Sammy Dubois a tout d’abord créé l’égalité 3-3 à 7:35 puis à 9:15, Joshua Desmarais redonnait l’avance aux Pavage Jirico, un filet inscrit sans aide.

Sammy Dubois, avec son deuxième de la rencontre à 15:16, créait l’égalité pendant une infraction imposée à Vincent Blackburn et François Gagnon, avec son 7e des actuelles séries, procurait cette précieuse victoire au Décor Mercier.

Une série qui se termine en prolongation

Cette série demi-finale se terminait donc dimanche soir au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli avec la présentation du match no 7 et comme ce fut le cas lors des six matchs précédents, les spectateurs présents ont eu droit à un excellent spectacle, le match ultime nécessitant deux périodes de prolongation, celui-ci se terminant à l’avantage du Pavage Jirico qui a signé un gain de 3-2 pour ainsi se qualifier pour la grande finale.

Nicolas Lamarre a donné les devants au Pavage Jirico à 5:59 en 1re, sur une aide de Gabriel Lizotte, Pierre-Luc Dion créant toutefois l’égalité lors d’un avantage numérique, sur une passe d’Étienne Blais, à 16:35.

Édouard Ouellet a redonné les devants au Pavage Jirico avec le seul but de la deuxième période, complétant une manœuvre initiée par Hubert Potvin et Frédérick Couture à 16:35. Les joueurs du Décor Mercier n’ont pas baissé les bras, dominant la troisième avec 15 tirs contre 6. Justin Bernier a créé l’égalité à 18:34 en fin de 3e période, François Gagnon et Pierre-Luc Dion se faisant complices du but égalisateur.

Après une quatrième période sans but, c’est finalement Zacharie Dumas qui a permis au Pavage Jirico de passer à la grande finale, assisté de Joshua Desmarais à 10:35.

Notons que la grande finale 4 de 7 de la Ligue de hockey Côte-Sud devrait s’amorcer le vendredi 27 mars au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli.

Source: Serge Lamontagne, relationniste