Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Série éliminatoire LHJAAAQ

Les Condors hockey éliminent Joliette et accèdent aux demi-finales

durée 10h00
24 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont confirmé leur qualification pour les demi-finales en l’emportant 6-3 face aux Prédateurs de Joliette, dimanche, sur la route.

Grâce à cette victoire, les Beaucerons remportent leur série et poursuivent leur parcours éliminatoire avec confiance.

Les Condors ont ouvert la marque en première période lorsque Mathys Lapointe a trouvé le fond du filet à 7:07. Les Prédateurs ont toutefois répliqué rapidement, créant l’égalité avant de prendre les devants en avantage numérique quelques instants plus tard.

Malgré ce renversement, les Beaucerons sont restés dans le match et ont continué d’imposer leur rythme.

En deuxième période, les Condors ont repris le contrôle. Emerik Paris a d’abord nivelé la marque en avantage numérique, avant qu’Alexis Gagné ne donne l’avance aux siens en fin d’engagement.

Cette séquence a permis à la formation beauceronne de reprendre confiance et de mettre de la pression sur la défensive de Joliette.

Le troisième engagement a été dominé par les Condors. Charles-Albert Pouliot a inscrit deux buts consécutifs, dont un en avantage numérique, pour porter la marque à 5-2. Les Prédateurs ont réduit l’écart, mais Pouliot a complété son tour du chapeau dans un filet désert en fin de rencontre, scellant l’issue du match à 6-3.

Pouliot a été nommé première étoile grâce à sa performance offensive déterminante, jouant un rôle clé dans la qualification des siens.

Direction les demi-finales

Avec cette victoire, les Condors accèdent aux demi-finales, où ils affronteront les Panthères de Saint-Jérôme.

Les deux premiers matchs de la série auront lieu sur la route, le vendredi 27 mars et le dimanche 29 mars, avant un retour à Saint-Georges pour les matchs 3 et 4, prévus le jeudi 2 avril à 20 h et le dimanche 5 avril à 16 h.

Les partisans beaucerons auront donc rapidement l’occasion de retrouver leur équipe pour cette demi-finale qui s’annonce relevée.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Belles performances des Jabs cheerleading

Publié à 12h00

Belles performances des Jabs cheerleading

Six équipes de Jabs Cheerleading ont participé à la compétition Kick’s Celebration, du 20 au 22 mars, au Centre d'Excellence Sports Rousseau à Boisbriand. Ultimate knockout Open AG niveau 6ST a terminé en deuxième position et a été nommé Choix des juges, obtenant avec une bourse de 500$. L'équipe a également remporté une bourse de 5 000$, un ...

LIRE LA SUITE
Saint-Jean-Port-Joli et Sainte-Marie en série finale

Publié hier à 9h00

Saint-Jean-Port-Joli et Sainte-Marie en série finale

Les jeux sont maintenant faits. La grande finale de la Ligue de hockey Côte-Sud mettra aux prises le Giovannina de Sainte-Marie au Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli. Il s’agira d’une reprise de la finale présentée en 2024 entre les deux équipes, série alors remportée par les Mariverains.  Le Pavage Jirico a assuré sa place au terme d’une ...

LIRE LA SUITE
La Ligue régionale de hockey aura des nouveaux champions en 2026

Publié le 22 mars 2026

La Ligue régionale de hockey aura des nouveaux champions en 2026

Le Sauro de Lac-Mégantic a vaincu le JB de Daveluyville au compte de 5-3, ce samedi soir, pour rejoindre le Dynamik Service agricole de Coaticook en finale. Cette dernière se tiendra le vendredi 27 mars à 20h30. Édouard Dostie (7e et 8e) a réussi un doublé dans la victoire des Méganticois, incluant un but dans un filet désert avec 32 secondes à ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge