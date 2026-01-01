Les Condors hockey éliminent Joliette et accèdent aux demi-finales

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont confirmé leur qualification pour les demi-finales en l’emportant 6-3 face aux Prédateurs de Joliette, dimanche, sur la route.



Grâce à cette victoire, les Beaucerons remportent leur série et poursuivent leur parcours éliminatoire avec confiance.

Les Condors ont ouvert la marque en première période lorsque Mathys Lapointe a trouvé le fond du filet à 7:07. Les Prédateurs ont toutefois répliqué rapidement, créant l’égalité avant de prendre les devants en avantage numérique quelques instants plus tard.

Malgré ce renversement, les Beaucerons sont restés dans le match et ont continué d’imposer leur rythme.

En deuxième période, les Condors ont repris le contrôle. Emerik Paris a d’abord nivelé la marque en avantage numérique, avant qu’Alexis Gagné ne donne l’avance aux siens en fin d’engagement.

Cette séquence a permis à la formation beauceronne de reprendre confiance et de mettre de la pression sur la défensive de Joliette.

Le troisième engagement a été dominé par les Condors. Charles-Albert Pouliot a inscrit deux buts consécutifs, dont un en avantage numérique, pour porter la marque à 5-2. Les Prédateurs ont réduit l’écart, mais Pouliot a complété son tour du chapeau dans un filet désert en fin de rencontre, scellant l’issue du match à 6-3.

Pouliot a été nommé première étoile grâce à sa performance offensive déterminante, jouant un rôle clé dans la qualification des siens.

Direction les demi-finales

Avec cette victoire, les Condors accèdent aux demi-finales, où ils affronteront les Panthères de Saint-Jérôme.

Les deux premiers matchs de la série auront lieu sur la route, le vendredi 27 mars et le dimanche 29 mars, avant un retour à Saint-Georges pour les matchs 3 et 4, prévus le jeudi 2 avril à 20 h et le dimanche 5 avril à 16 h.

Les partisans beaucerons auront donc rapidement l’occasion de retrouver leur équipe pour cette demi-finale qui s’annonce relevée.