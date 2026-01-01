L’Aérofête de Beauce cherche des bénévoles

L’Aérofête de Beauce - Ultima fenestration recherche des bénévole qui pourraient donner un coup de main lors de l'événement prévu à l'aéroport de Saint-Georges, le mercredi 24 juin prochain.

Les assignations seront les suivantes:

— Guider les automobilistes dans l’un des sept stationnements disponibles en ville et ce, entre 8 h 30 et 13 h. Il s’agit de diriger les véhicules et informer les gens. Par la suite, les bénévoles pourront se rendre sur le site de l’aéroport en autobus et seront admis gratuitement;

— Contrôler les points d’accès et diriger la foule sur le site;

— Guider les spectateurs lors de leur départ du site (14 h 30) pour prendre les autobus;

— Guider les conducteurs de véhicules autorisés à accéder au site;

— Exécuter différentes tâches connexes qui pourront leur être assignées lors de l’événement.

Les bénévoles se verront offrir de l’eau fraîche, un repas-pizza à volonté, en plus d’obtenir un accès gratuit au site du spectacle. De plus, un tirage sera effectué parmi tous les bénévoles, afin de permettre à quatre personnes d’obtenir le privilège de prendre part à un vol en hélicoptère ou en avion.

Pour obtenir davantage d’informations, et offrir vos services veuillez communiquer avec Bernard Poulin (418 226-7788 ou bernard@wnpoulin.ca).

« Un événement de cette envergure ne pourrait avoir lieu et son succès ne serait possible sans l’implication de bénévoles prêts à aider à faire de cette fête familiale une véritable réussite », ont indiqué les organisateurs.