Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Événement le 24 juin

L’Aérofête de Beauce cherche des bénévoles

durée 15h00
7 mai 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

L’Aérofête de Beauce - Ultima fenestration recherche des bénévole qui pourraient donner un coup de main lors de l'événement prévu à l'aéroport de Saint-Georges, le mercredi 24 juin prochain. 

Les assignations seront les suivantes:

— Guider les automobilistes dans l’un des sept stationnements disponibles en ville et ce, entre 8 h 30 et 13 h. Il s’agit de diriger les véhicules et informer les gens. Par la suite, les bénévoles pourront se rendre sur le site de l’aéroport en autobus et seront admis gratuitement;

— Contrôler les points d’accès et diriger la foule sur le site;

— Guider les spectateurs lors de leur départ du site (14 h 30) pour prendre les autobus;

— Guider les conducteurs de véhicules autorisés à accéder au site;

— Exécuter différentes tâches connexes qui pourront leur être assignées lors de l’événement.

Les bénévoles se verront offrir de l’eau fraîche, un repas-pizza à volonté, en plus d’obtenir un accès gratuit au site du spectacle. De plus, un tirage sera effectué parmi tous les bénévoles, afin de permettre à quatre personnes d’obtenir le privilège de prendre part à un vol en hélicoptère ou en avion.

Pour obtenir davantage d’informations, et offrir vos services veuillez communiquer avec Bernard Poulin (418 226-7788 ou bernard@wnpoulin.ca). 

« Un événement de cette envergure ne pourrait avoir lieu et son succès ne serait possible sans l’implication de bénévoles prêts à aider à faire de cette fête familiale une véritable réussite », ont indiqué les organisateurs.

À lire également

Trois autres types d'appareil s'ajoutent à l'Aérofête de Beauce

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Deux tournois de golf junior présentés en Beauce

Publié à 16h15

Deux tournois de golf junior présentés en Beauce

Deux tournois de golf junior d'envergure seront présentés en Beauce au cours des prochaines semaines, vient d'annoncer l’Association régionale de golf de Québec. Il s'agit d'abord de la qualification provinciale junior, qui se déroulera au Club de golf Beauceville, le dimanche 24 mai. Si l'événement est annulée en raison de la météo, la ...

LIRE LA SUITE
La Coupe Telus et la Coupe Jimmy-Ferrari s'en viennent en Beauce

Publié à 12h00

La Coupe Telus et la Coupe Jimmy-Ferrari s'en viennent en Beauce

L'équipe des Chevaliers de Lévis, qui évolue au sein de la Ligue de hockey M18 AAA du Québec, sera reçue en Beauce, le vendredi 22 mai, pour venir présenter à ses partisans les deux coupes remportées cette saison: Jimmy-Ferrari (championnat provincial) et Telus (championnat canadien). C'est ce qui a été annoncé par les responsables de la ...

LIRE LA SUITE
Scott accueillera une journée d’initiation à la pêche pour les jeunes

Publié à 9h00

Scott accueillera une journée d’initiation à la pêche pour les jeunes

La Municipalité de Scott offrira, le dimanche 7 juin prochain, une activité d’initiation à la pêche destinée à une centaine de jeunes, dans le cadre du programme Pêche en herbe de la Fondation de la faune du Québec, une initiative visant à transmettre les bases de cette pratique et à sensibiliser à la protection des milieux naturels. Sélectionnée ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge