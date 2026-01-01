La Coupe Telus et la Coupe Jimmy-Ferrari s'en viennent en Beauce

L'équipe des Chevaliers de Lévis, qui évolue au sein de la Ligue de hockey M18 AAA du Québec, sera reçue en Beauce, le vendredi 22 mai, pour venir présenter à ses partisans les deux coupes remportées cette saison: Jimmy-Ferrari (championnat provincial) et Telus (championnat canadien).

C'est ce qui a été annoncé par les responsables de la formation, qui a tenu, hier, un événement de presse pour faire le bilan des exploits du club.

Le geste a pour but de souligner l'apport de la brigade beauceronne de neuf joueurs qui portaient les couleurs de Chevaliers cette année: Simon Delarosbil (Saint-Lambert-de-Lauzon), Lucas Morin (Sainte-Marie), Jonathan St-Hilaire (Sainte-Marie), Axel Bolduc (Saint-Éphrem-de-Beauce), Jacob Boucher (Saint-Joseph-de-Beauce), Christopher St-Hilaire (Sainte-Marie), Anthony Breton (Saint-Éphrem-de-Beauce), Loïk Poulin (Saint-Georges), et Ludovic Plante (Saint-Éphrem-de-Beauce).

Cette saison, malgré un jeune club composé de huit joueurs de 15 ans, 10 de 16 ans et seulement deux joueurs de 17 ans, Lévis a maintenu une fiche de 30-11-1, ce qui lui a valu le deuxième rang au total des points du circuit Lévesque de la LHM18AAAQ.

En séries éliminatoires, les Chevaliers ont battu le Blizzard du Séminaire Saint-François en finale pour décrocher la Coupe Jimmy-Ferrari.

Les joueurs de Chaudière-Appalaches ont ensuite pris la route vers Peterborough (Ontario) pour représenter le Québec dans le cadre du championnat canadien de la Coupe Telus, qu'ils ont gagné en battant en finale les Macs d’Halifax (Atlantique). Un triomphe qui constitue une première en 29 ans d'existence de la franchise lévisienne.

Lors de ce tournoi, Jacob Boucher a été élu le défenseur par excellence avec deux buts et 14 points en sept parties.

Le Joselois a aussi connu une forte saison régulière, avec une troisième place comme meilleur pointeur de son club: 13 buts, 26 mentions d'aide, pour un total de 39 points. C'est son compatriote de la Beauce, Jonathan St-Hilaire, qui a été le meilleur à ce chapitre (13 buts + 36 aides = 49 points)

Par ailleurs, Jason Boucher est en nomination pour le titre de Personnalité académique remis à l’élève-athlète du circuit, dans le cadre du gala de la LHM18AAA qui sera présenté ce samedi 9 mai.

L'événement du vendredi 22 mai se déroulera sur la terrasse de l'établissement Le Shaker de Saint-Georges, à compter de 18 h 30. Pour se réserver une place, les intéressés doivent composer le 418 221-8044.