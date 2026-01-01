Deux tournois de golf junior présentés en Beauce

Deux tournois de golf junior d'envergure seront présentés en Beauce au cours des prochaines semaines, vient d'annoncer l’Association régionale de golf de Québec.

Il s'agit d'abord de la qualification provinciale junior, qui se déroulera au Club de golf Beauceville, le dimanche 24 mai.

Si l'événement est annulée en raison de la météo, la qualification aura lieu le 7 juin au Club de golf Stoneham.

Le second est le Circuit d’initiation, qui se déroulera au Golf du Lac-Poulin, le dimanche 14 juin.

La pratique du golf pour les jeunes est une activité qui demande de la discipline, du respect, de l'honnêteté, de la persévérance et de l'endurance. Lors des tournois junior et initiation de l'Association, les jeunes apprennent à respecter les règles et l’éthique sur le parcours et l'environnement auquel ils ont accès. Sans être officiel, l’encadrement y est excellent et dans plusieurs cas l’influence de certains adultes, avec qui les jeunes doivent côtoyer, devient très formatrice.

Ces deux événements jeunesse sont rendus possibles grâce à la contribution et le soutien fort de la Caisse Desjardins du Cœur-de-la-Beauce, qui sera «Partenaire Associé».