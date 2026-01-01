Belles performances des Jabs cheerleading

Six équipes de Jabs Cheerleading ont participé à la compétition Kick’s Celebration, du 20 au 22 mars, au Centre d'Excellence Sports Rousseau à Boisbriand.

Ultimate knockout Open AG niveau 6ST a terminé en deuxième position et a été nommé Choix des juges, obtenant avec une bourse de 500$. L'équipe a également remporté une bourse de 5 000$, un Partial bid, remis par l'organisation afin de payer une partie des frais pour le Championnat mondial 2026.

Voici les résultats obtenus par les autres équipes:

- Battlefield U12 niveau 1: 4e position,

- Impact U16 niveau 2: 4e position,

- Fireshield U12 niveau 2: 1ère position,

- Shock U16 niveau 3ST: 1er position et hit zéro,

- Tactick U16 niveau 3 : 7e position.

La prochaine compétition sera de calibre Nationale au Mississauga du 10 au 13 avril 2026. Ultimate knockout sera ensuite aux championnats mondiaux à Orlando, en Floride, du 24 au 27 avril prochain.