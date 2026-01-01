Ligue régionale de hockey: la finale débutera ce vendredi

Il y aura assurément le nom d’une nouvelle équipe sur le trophée de championnat de la Ligue régionale de hockey cette saison.

Le Dynamik Service agricole de Coaticook et le Sauro de Lac-Mégantic vont s’affronter en finale quatre de sept dès ce vendredi 27 mars à 20h30.

Ces deux équipes ont livré bataille lors du dernier weekend de la saison régulière, alors que le premier rang du classement final était en jeu.

C’est le Sauro qui avait eu le meilleur au compte de 4-3, en prolongation, pour remporter le championnat de la saison régulière tandis que le Dynamik terminait au troisième rang, devancé par le Desjardins – Wild de Windsor.

Si on regarde la route des deux équipes vers la finale, le Sauro a défait Saint-Cyrille et Daveluyville en cinq et six matchs, respectivement, pendant que Coaticook l’emportait en quatre matchs contre La Guadeloupe et en cinq matchs contre Windsor.

Et pour cette finale 2026? Pour Lac-Mégantic, il s’agit d’une première présence en finale alors que le Dynamik a affronté le JB de Daveluyville l’an dernier.

Cette finale s’annonce intense et rapide entre les deux équipes estriennes qui s’affronteront dès 20h30 ce vendredi, au Centre sportif Mégantic, et qui se poursuivra samedi, à 20h30, au Centre récréatif Gérard-Couillard à Coaticook.

Horaires des premières parties:

Vendredi 27 mars 20h30 - Centre sportif Mégantic

Le Dynamik Service Agricole Coaticook / Le Sauro de Lac-Mégantic



Samedi 28 mars 20h30 - Centre récréatif Gérard-Couillard

Le Sauro Lac-Mégantic / Le Dynamik Service Agricole Coaticook

