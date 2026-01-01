Contre les Marlies de Toronto
Joshua Roy et le Rocket forcent un match ultime
Le Rocket de Laval de l’attaquant beauceron Joshua Roy refuse de voir sa saison prendre fin. Dominant du début à la fin, le Rocket a signé une convaincante victoire de 4-0 face aux Marlies de Toronto, mardi soir, au Coca-Cola Coliseum de Toronto, afin de créer l’égalité 2-2 dans cette série demi-finale de la section Nord.
Grâce à ce gain, les Lavallois disputeront maintenant un match ultime aujourd’hui, à 15 h, à la Place Bell.
Ébranlé par son début de match difficile lors de la rencontre précédente, le Rocket a cette fois donné le ton dès les premières secondes. Après seulement 46 secondes de jeu, Alex Belzile a profité d’un revirement avant de s’échapper et battre Artur Akhtyamov d’un tir précis dans le haut du filet.
Laval a ensuite complètement contrôlé la première période, dominant autant au chapitre des tirs que des occasions de marquer.
La pression lavalloise s’est poursuivie au deuxième engagement. Samuel Blais a d’abord doublé l’avance du Rocket grâce à un tir sur réception qui a dévié sur un défenseur adverse. Owen Beck et Laurent Dauphin ont récolté les aides.
Quelques minutes plus tard, Blais a récidivé lors d’une séquence à quatre contre quatre. Après avoir transporté la rondelle au centre de la glace, il a décoché un tir précis au-dessus du gant du gardien torontois pour porter la marque à 3-0.
Pendant ce temps, Kaapo Kähkönen continuait de frustrer les Marlies devant son filet.
Les visiteurs n’ont laissé aucune ouverture aux Marlies en troisième période. Profitant d’un désavantage numérique, Florian Xhekaj a orchestré une attaque à deux contre un avant de remettre la rondelle à Laurent Dauphin, qui a facilement déjoué Dennis Hildeby pour inscrire le quatrième but des siens.
Le Rocket a ensuite fermé la porte jusqu’à la fin, malgré plusieurs tentatives des Marlies et une fin de match plus robuste. Kähkönen a terminé la rencontre avec 18 arrêts pour signer son premier blanchissage dans l’uniforme du Rocket.
L’entraîneur-chef Pascal Vincent a également salué le travail collectif de sa formation.
« C’est une victoire d’équipe. On a très bien fait devant lui aussi. On a bloqué des tirs, contrôlé la zone neutre défensive sans la rondelle, puis notre retour en zone défensive », a-t-il indiqué au sujet de la performance de ses joueurs devant Kähkönen.
Le Rocket et les Marlies croiseront le fer une dernière fois aujourd’hui, à 15 h, à la Place Bell.
L’enjeu sera majeur car le gagnant de cette rencontre ultime poursuivra son parcours éliminatoire, tandis que le perdant verra sa saison prendre fin.