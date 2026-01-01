Joshua Roy et le Rocket forcent un match ultime

Le Rocket de Laval de l’attaquant beauceron Joshua Roy refuse de voir sa saison prendre fin. Dominant du début à la fin, le Rocket a signé une convaincante victoire de 4-0 face aux Marlies de Toronto, mardi soir, au Coca-Cola Coliseum de Toronto, afin de créer l’égalité 2-2 dans cette série demi-finale de la section Nord.

Grâce à ce gain, les Lavallois disputeront maintenant un match ultime aujourd’hui, à 15 h, à la Place Bell.

Ébranlé par son début de match difficile lors de la rencontre précédente, le Rocket a cette fois donné le ton dès les premières secondes. Après seulement 46 secondes de jeu, Alex Belzile a profité d’un revirement avant de s’échapper et battre Artur Akhtyamov d’un tir précis dans le haut du filet.

Laval a ensuite complètement contrôlé la première période, dominant autant au chapitre des tirs que des occasions de marquer.

La pression lavalloise s’est poursuivie au deuxième engagement. Samuel Blais a d’abord doublé l’avance du Rocket grâce à un tir sur réception qui a dévié sur un défenseur adverse. Owen Beck et Laurent Dauphin ont récolté les aides.

Quelques minutes plus tard, Blais a récidivé lors d’une séquence à quatre contre quatre. Après avoir transporté la rondelle au centre de la glace, il a décoché un tir précis au-dessus du gant du gardien torontois pour porter la marque à 3-0.

Pendant ce temps, Kaapo Kähkönen continuait de frustrer les Marlies devant son filet.

Les visiteurs n’ont laissé aucune ouverture aux Marlies en troisième période. Profitant d’un désavantage numérique, Florian Xhekaj a orchestré une attaque à deux contre un avant de remettre la rondelle à Laurent Dauphin, qui a facilement déjoué Dennis Hildeby pour inscrire le quatrième but des siens.

Le Rocket a ensuite fermé la porte jusqu’à la fin, malgré plusieurs tentatives des Marlies et une fin de match plus robuste. Kähkönen a terminé la rencontre avec 18 arrêts pour signer son premier blanchissage dans l’uniforme du Rocket.

L’entraîneur-chef Pascal Vincent a également salué le travail collectif de sa formation.

« C’est une victoire d’équipe. On a très bien fait devant lui aussi. On a bloqué des tirs, contrôlé la zone neutre défensive sans la rondelle, puis notre retour en zone défensive », a-t-il indiqué au sujet de la performance de ses joueurs devant Kähkönen.

Le Rocket et les Marlies croiseront le fer une dernière fois aujourd’hui, à 15 h, à la Place Bell.

L’enjeu sera majeur car le gagnant de cette rencontre ultime poursuivra son parcours éliminatoire, tandis que le perdant verra sa saison prendre fin.