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Coupe Matsuru

Plusieurs médailles pour le Club de judo de Saint-Georges à Varennes

durée 12h00
10 mai 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

Sept athlètes du Club de judo de Saint-Georges était présents lors de la Coupe Matsuru, présentée les 2 et 3 mai à Varennes, revenant avec plusieurs podiums dans différentes catégories d’âge.

Chez les moins de 16 ans, Damien Gauthier, de Saint-Éphrem-de-Beauce, ainsi que Magalie Hins, de Saint-René, ont chacun remporté une médaille d’or. Raphaël Rodrigue a quant à lui terminé au troisième rang de sa catégorie.

Dans les catégories plus jeunes, Anne-Cécile Olivier, de Saint-Côme-Linière, a décroché les grands honneurs chez les moins de 12 ans. Gisèle Olivier a aussi obtenu une première place dans la catégorie des moins de 10 ans.

Jean-Marc Olivier a complété la compétition avec une médaille d’argent chez les U12.  Brian Caissy, de Saint-Georges, a également obtenu la deuxième place dans cette catégorie.

Ces résultats permettent au club beauceron de poursuivre sa saison sur une bonne note, alors que plusieurs jeunes athlètes continuent de se démarquer sur la scène provinciale.

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