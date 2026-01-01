La saison du Rocket de Laval et de Joshua Roy prend fin au deuxième tour

Le parcours éliminatoire du Rocket de Laval et du Beauceron Joshua Roy a pris fin ce samedi après-midi, à Laval, alors que les Marlies de Toronto ont signé une victoire de 3-2 lors du match ultime de cette série demi-finale de la section Nord.

Dans un duel chaudement disputé jusqu’aux derniers instants, le Rocket a pourtant détenu l’avance à deux reprises avant de voir les Marlies de Toronto revenir dans la rencontre et compléter la remontée en troisième période.

Les Lavallois ont rapidement démontré qu’ils comprenaient l’importance du moment.

Dès les premières minutes, Joshua Roy a d’ailleurs fait lever la foule avec une brillante manœuvre individuelle, tentant de contourner le gardien Artur Akhtyamov. Le portier torontois a toutefois résisté.

Le Rocket a finalement ouvert la marque à mi-chemin du premier engagement. Profitant du travail de Samuel Blais en entrée de zone, Owen Beck a décoché un tir précis du côté du gant pour donner les devants aux locaux.

Le reste de la période a été marqué par beaucoup d’intensité et plusieurs pénalités des deux côtés.

Le Rocket a dû écouler deux désavantages numériques en début de deuxième période avant de voir Toronto créer l’égalité.

Blake Smith a profité de la circulation devant Kaapo Kähkönen pour faire 1-1 avec un peu moins de six minutes à jouer à l’engagement.

Seulement 51 secondes plus tard, Beck a inscrit son deuxième but du match en avantage numérique. Après avoir accepté une passe de Laurent Dauphin, il a attaqué l’enclave avant de glisser la rondelle sous le bras du gardien torontois. Samuel Blais a aussi obtenu une mention d’aide.

Le Rocket retraitait ainsi au vestiaire avec une avance de 2-1 après 40 minutes.

Les Marlies ont refusé d’abandonner en troisième période.

Reese Johnson a d’abord créé l’égalité après avoir profité d’une remise venant de derrière le filet.

Quelques instants plus tard, Toronto a frappé le coup décisif. Après une mise au jeu remportée en zone offensive, Vinni Lettieri a décoché un puissant tir frappé qui a battu Kähkönen pour donner les devants aux visiteurs.

Le Rocket a tenté de répliquer au cours des dernières minutes, mais n’a pas réussi à générer suffisamment d’occasions dangereuses pour forcer la prolongation.

Kaapo Kähkönen a terminé la rencontre avec 16 arrêts dans la défaite.

Une fin amère pour Laval

Après la rencontre, l’entraîneur-chef Pascal Vincent a reconnu que son équipe n’avait pas été capable de porter le coup fatal.

« On n’a pas été capables d’aller chercher le but qui fait mal. On a arrêté de faire des jeux en troisième période et on s’est débarrassés de la rondelle », a-t-il analysé.

Même son de cloche du côté d’Alex Belzile, qui a admis la déception dans le vestiaire lavallois.

« On était une très bonne équipe. On cochait beaucoup de cases pour le hockey de séries. C’est extrêmement décevant comme défaite », a-t-il indiqué.

La saison du Rocket prend donc fin au deuxième tour des séries éliminatoires, malgré un parcours prometteur et plusieurs solides performances collectives au cours des dernières semaines.

À noter que maintenant que le club école des Canadiens a terminé sa saison, plusieurs joueurs pourraient être rappelés afin de faire parti du groupe de réserve du CH pour les séries. Joshua Roy pourrait faire partie de ces rappels.