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Congrès annuel de la Patrouille canadienne  de ski

Un prix national en sécurité décerné au centre de ski Saint-Georges

durée 08h00
27 mars 2026
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Par Salle des nouvelles

Le centre de ski Saint-Georges vient de remporter le prix de Centre de ski de l’année au Québec en matière de prévention et de sécurité.

Cette reconnaissance lui a été remise dans le cadre du congrès annuel de la Patrouille canadienne  de ski - Division du Québec, qui s’est tenu au mont Adstock, en fin de semaine dernière. 

Pour le centre de ski Saint-Georges, il s’agit d’un prix des plus importants, puisque la sécurité des utilisateurs est primordiale. C’est un honneur qui rejaillit sur toute l’équipe des patrouilleurs du centre ainsi que sur l’ensemble des employés qui soutiennent les actions permettant la pratique de cette passion en toute sécurité.  

«Il s’agit d’un grand honneur pour le centre de ski et la Ville. Nous sommes heureux que le centre et ses employés soient reconnus pour leurs efforts et surtout pour l’offre d’un lieu sécuritaire aux amateurs de ski et de planche à neige», a souligné la mairesse de Saint-Georges, Manon Bougie. 

Notons que la saison 2025-2026 sera une année record en matière de jours d'ouverture. Au terme de la saison, le centre aura été ouvert pendant 73 jours. Le centre de ski, qui a débuté ses activités de glisse le 14 décembre, complètera sa saison ce dimanche 29 mars.

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