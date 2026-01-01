Les Spartans de Sainte-Marie remportent le tournoi des Jarrets Noirs

Le tournoi préparatoire des Jarrets Noirs de Beauce s'est terminé en fin de journée, ce dimanche 10 mai, alors que les deux formations beauceronnes engagées dans la compétition ont vu leur parcours s’arrêter en demi-finale.

Selon l’organisation, les équipes Jarrets 1 et Jarrets 2 ont tout de même pu profiter de l’événement pour évaluer le niveau de la ligue à l’approche du début de la saison régulière.

Le tournoi a finalement été remporté par une autre équipe de la région, les Spartans de Sainte-Marie, qui ont défait les Gaulois de L’Ancienne-Lorette par la marque de 3 à 2 lors de la finale.

Les Jarrets Noirs amorceront maintenant leur calendrier régulier le samedi 16 mai à Sainte-Marie. Leur match d’ouverture local est prévu le vendredi 22 mai, à 20 h, au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.

L’organisation a également tenu à souligner le travail de Bernard Parent pour l’organisation du tournoi, mentionnant son implication dans la préparation de l’événement.