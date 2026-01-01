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Lors d'un tournoi de baseball

Les Jarrets Noirs font leur retour à Saint-Georges

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10 mai 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

Afin de bien débuter la saison, les deux équipes des Jarrets Noirs de Beauce, qui avaient annoncé leur retour dans la Ligue senior majeur de Québec en avril dernier, ont organisé, depuis ce jeudi 7 mai, un grand tournoi de baseball avec toutes les équipes. 

Pour l'occasion, il était donc possible de retrouver les joueurs des Jarrets Noirs, mais également les Blue Jays de Beauport, les Pirates de la Haute-St-Charles, les Spartans de Sainte-Marie, les Gaulois de l'Ancienne-Lorette et les Lines de la Rive-Sud. 

Après des belles performances contre Sainte-Marie et les Rive-Sud, les Jarrets ont continué de bien performer sur les deux premières journées contre les Gaulois. 

Les spectateurs ont quant à eux également été au rendez-vous pour le retour de l'équipe locale.

À noter que la saison de la LSMQ débutera le vendredi 22 mai à domicile pour les Jarrets, alors qu'ils recevront les Pirates de la Haute-St-Charles dès 20h. 

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