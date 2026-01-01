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La saison tire à sa fin

Belle récolte de médailles pour le CNRB

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11 mai 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La saison achève au Club de natation régional de Beauce, alors que les athlètes ont fait une belle récolte de médailles aux trois dernières compétitions auxquelles ils ont participé.

Ainsi, lors de la Coupe Espoir, disputée au Complexe multisports de Saint-Georges du 10 au 12 mai, Julianne Vachon a décroché trois médailles d'or (400 m libre,1500 m libre et 200 m libre) , deux en argent (200 m 4 nages et 100 m libre), et une de bronze (100 m dos). 

Pour sa part, Émy Laflamme a remporté une médaille d'or au 200 m brasse, l'argent au 20 m brasse, ainsi que le bronze au 100 m brasse.

Enfin, Jade Tanguay et Gabrielle Vachon ont atteint la 2e marche du podium, la première au 400 m libre, la seconde au 100 m libre. 

Au Défi Université Laval, disputé au Peps du 24 au 26 avril, les résultats sont les suivants:

Julianne Vachon
Or (200 m libre, 400 m libre, 1500 m libre, 100 m papillon)
Argent (200 m brasse)
Bronze (200 m 4 nages) 

Natalie Dugas
Or (200 m libre)
Bronze (100 m libre)

Maxim Frenette
Bronze (200 m brasse)

Émy Laflamme
Bronze (100 m brasse)

Hubert Bergeron
Bronze (200 m libre) 

Enfin, à la Régionale 5, qui s'est déroulée à Thetford Mines, les médaillés sont Félix Boulanger (Or 100 m brasse et 50 m papillon, Argent au 100 m libre), Louis-Joseph Bégin (Bronze au 25 m brasse), Joseph Stev Canon Mondragon (Or au 100 m libre et au 100 m brasse), Noah Duval (Argent au 100 m brass), Clovis Paquet (Bronze au 200 m 4 nages, et Roseline Turcotte (Or au 50  m libre, 50 m dos et 50 m brasse).

Signalons que le CNRB organise une compétition régionale au Complexe multisports de Saint-Georges, les 23 et 24 maié

Finalement, Maxim Frenette et Julianne Vachon prendront part au Championnat québécois de natation, qui se déroulera à Montréal à compter de jeudi.

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