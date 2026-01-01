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Contre Thetford Mines

Le Cool FM reprend les devants dans une série serrée

durée 10h00
27 mars 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

Le Cool FM de Saint-Georges a signé une victoire importante de 5-3 face à l’Assurancia de Thetford Mines, ce jeudi soir au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, dans le cadre du cinquième match de cette série.

Dans un duel très disputé, les Beaucerons ont su profiter de leurs occasions pour reprendre les devants 3-2 dans la série.

Après un début de match serré, Xavier Filion a ouvert la marque à 12:56 en première période. Quelques minutes plus tard, William Leblanc a doublé l’avance en avantage numérique, donnant une impulsion importante au Cool FM.

Thetford a toutefois répliqué en fin d’engagement grâce à Alexandre Goulet, réduisant l’écart à 2-1 avant le retour au vestiaire.

Les visiteurs ont nivelé la marque en deuxième période lorsque Cédric Montminy a trouvé le fond du filet à 12:25. Mais les Beaucerons ont rapidement repris les devants, encore une fois en avantage numérique, grâce à Charles Tremblay à 16:23.

Dans un match où chaque erreur coûtait cher, les deux équipes continuaient de se répondre coup pour coup.

En troisième période, Jérémy Martin a redonné une priorité de deux buts aux siens à 11:15, mais l’Assurancia est revenu à la charge en avantage numérique par l’entremise d’Alexandre Goulet.

Avec la pression en fin de rencontre, Maxime Lacroix a finalement scellé l’issue du match dans un filet désert à 19:12, confirmant la victoire de 5-3.

Le gardien Sébastien Auger s’est illustré en obtenant la première étoile, tandis que William Leblanc et Jérémy Martin ont également été récompensés pour leur contribution offensive.

L’entraîneur, Keven Cloutier, a salué la performance de son groupe dans son entrevue d'après-match : « C'est certainement un des très bons matchs qu'on a joué cette année. C'est une série qui est très disputée, les moindres petites erreurs font mal aux équipes. Ce soir, on en a fait, mais j'adore l'effort qu'on mis les gars. »

Une occasion de conclure dès ce soir

Grâce à cette victoire, le Cool FM prend les devants dans cette série et aura l’occasion de la conclure. Le sixième duel a lieu ce vendredi soir à Thetford Mines, alors que les Beaucerons tenteront de confirmer leur passage au tour suivant.

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