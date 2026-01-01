Défaite en prolongation pour les Chevaliers de Lévis

Après une semaine d’attente depuis la dernière ronde, le Rousseau-Royal de Laval-Montréal allait enfin croiser le fer aux Chevaliers. Antoine Chidiac est placé entre les poteaux pour Gianni Cantini alors que son homologue Pier-Luc Giguère fait de nouveau confiance à Zachary Lainesse.

Le premier vingt passe à vitesse grand V alors que peu d’arrêts de jeu et aucune mention sur la feuille de pointage de la part des deux formations. Les lancers sont légèrement en faveur de Lévis avec 7 contre 6.

Rapidement, les Chevaliers ouvrent la marque au début du second tiers et c’est le numéro 6, Axel Bolduc, qui déjoue Chidiac avec son premier dans le circuit Lévesque. Des passes sont ajoutées à Enzo Roy et Christopher St-Hilaire. Avec une mince avance d’un but, les Chevaliers tiennent le coup pour finir la période et retourner au vestiaire en confiance.

Cette confiance change rapidement de côté avec la réponse rapide du Rousseau-Royal puisque Ludovic Roberge nivelle la marque suite à des passes de Loïc Brunet et Noah Lévy. Cette réponse envoie les deux équipes en temps supplémentaire même si Lévis a été infructueuse en avantage numérique à deux reprises en fin d'engagement.

Tout est à recommencer en prolongation, mais rapidement la troupe de Cantini ferme le débat avec un but de Brunet qui bat Lainesse par-dessus l’épaule gauche à 4:05.

Le prochain match des Chevaliers sera demain à compter de 17 h 30 au complexe Guimond de Laval.