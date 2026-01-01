Le Centre de ski clôt sa saison avec la Traversée de la Chaudière

Pour sa dernière journée de la saison, le Centre de ski Saint-Georges organisait la deuxième édition de la Traversée de la Chaudière ce dimanche.

Les 34 courageux participants avaient pour unique but de traverser le bassin d’eau, long de 75 pieds, grâce à l’élan de la piste de ski. Sous la thématique « Beatch party », ils devaient proposer une musique et porter des accessoires. Ils étaient ensuite noté sur 20, selon une grille fixe: 10 points pour la performance, 5 points pour le choix de la musique et 5 points pour le costume.

L’événement a été un franc succès puisque le nombre de participants a triplé depuis l’an dernier. « On est vraiment content, les gens ont répondu à l’appel. C’est vraiment excitant! », a souligné Béatrice Lajoie Donahue, responsable au Centre de ski. « On a même dû refuser des inscriptions.»

À la fin de la compétition, les trois gagnants du podium se sont vu remettre des certificats cadeaux d’Ambiance sports, Centre Dixtraction et Explozone.

D’après l’organisation, il y a de très fortes chances que l’événement soit de retour en 2027.

Fin de saison récompensée

Cet événement permettait ainsi à l’organisation de clore la saison de ski avec une activité familiale. « C’est une saison record en terme de journées d’ouvertures ! », a mentionné Pier-Alexandre Lagrange, régisseur ski et plein air, avec enthousiasme. « On a fermé seulement deux fois cette saison, la qualité de la neige était exceptionnelle, notre équipe a fait un travail remarquable et les gens étaient vraiment au rendez-vous. »

Ouvert depuis le 14 décembre, plus tôt que d’habitude, le Centre de ski est désormais fermé pour la saison.

Rappelons que le lieu a remporté récemment le Prix de la prévention en sécurité, remis par la Patrouille canadienne de ski pour la prévention auprès des citoyens ainsi que la sécurité de la montagne. Par ailleurs, c’est la première fois que le prix est remis à une station de ski et non à une personne en particulier.

« C’est vraiment un travail d’équipe dirigé par Justin Maheux et Marie-Laurence Fortin », a conclu Pier-Alexandre avec fierté. « Le client c’est le plus important et on veut que ce soit sécuritaire pour eux. »