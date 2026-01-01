La Victoire accède à sa première finale grâce à... Marie-Philip Poulin!

La capitaine Marie-Philip Poulin a inscrit le but gagnant à 3:06 s de la troisième période pour mener la Victoire de Montréal à un gain de 2-1 contre le Frost du Minnesota dans le match 5 des demi-finales mardi soir à la Place Bell, éliminant les doubles championnes en titre et propulsant l’équipe vers sa toute première Finale de la Coupe Walter de la LPHF.

La Victoire affrontera la Charge d’Ottawa dans la première finale entièrement canadienne de l’histoire de la Ligue, qui s’amorcera jeudi soir à la Place Bell.

Catherine Dubois a ouvert la marque pour Montréal en première période grâce à un tir rapide à la suite d’une mise au jeu remportée par Poulin. La rondelle a dévié sur un bâton avant de passer par-dessus Maddie Rooney et de se retrouver dans le filet à 12:18.

Minnesota a répliqué huit minutes après le début de la deuxième période lorsque Samantha Cogan a inscrit son premier but des séries sur une séquence tic-tac-toe, complétant le jeu devant le filet après des passes d’Abby Hustler et de Britta Curl-Salemme pour créer l’égalité. Poulin a ensuite joué les héroïnes avec un tir dans la lucarne à partir d’un angle restreint en avantage numérique, avec des passes d’Erin Ambrose et de Nicole Gosling.

Ann-Renée Desbiens a offert une performance remarquable devant le filet, notamment grâce à un spectaculaire arrêt en glissade avec les jambières empilées en deuxième période, terminant la rencontre avec 25 arrêts dans la victoire. Rooney a tout donné pour garder son équipe dans le match, repoussant 15 des 17 tirs dirigés vers elle dans la défaite.

Cette série opposait les deux seules équipes à avoir participé aux séries éliminatoires lors des trois saisons de la Ligue. Minnesota a connu la meilleure saison régulière de son histoire avec 16 gains et 50 points à titre de troisième tête de série, tandis que Montréal, première au classement avec un record de 22 gains et une récolte de 62 points, avait choisi le Frost comme adversaire en demi-finale. En trois saisons complètes, Minnesota a disputé 107 matchs, soit 11 de plus que Montréal jusqu’à maintenant.

À l'issue du match, la Beaucevilloise Marie-Philip Poulin, a exprimé ce que la présence de son équipe en finale de la Coupe Walter représentait pour elle: « C’est très spécial. Évidemment, on travaille tellement fort pour vivre des moments comme celui-là. On savait que ce ne serait jamais facile. Affronter Minnesota, les doubles championnes en titre, allait être tout un défi, et nous l’avons relevé. Nous sommes heureuses en ce moment, mais le travail n’est pas terminé. Nous voulons nous remettre au travail dès maintenant, et nous avons hâte de commencer le 14. »

À noter

— Les trois étoiles du match sont allées à trois Québécoises de La Victoire: Marie-Philip Poulin, Ann-Renée Desbiens, et Catherine Dubois.

— Montréal devient la première équipe mieux classée à remporter une série éliminatoire parmi les huit séries disputées dans l’histoire de la Ligue, ainsi que la première équipe à éliminer avec succès l’adversaire qu’elle avait choisi d’affronter en demi-finale à titre de première équipe au classement de la saison régulière.

— La saison dernière, la Victoire, première au classement, avait été éliminée en quatre matchs après avoir choisi d’affronter Ottawa, troisième au classement, tandis qu’en 2024, Montréal, alors deuxième, s’était incliné en trois matchs contre Boston, troisième au classement.

— Marie-Philip Poulin a signé un deuxième match de plus d’un point dans cette série grâce à un but en avantage numérique et une passe, portant son total à cinq points en cinq matchs éliminatoires (2B, 3A), tous récoltés à la Place Bell. Elle a prolongé sa séquence de matchs avec au moins un point à domicile à six et porté sa récolte en carrière en séries à neuf points, dont plus de la moitié ont été obtenus à domicile (3B, 3A). La capitaine de la Victoire a atteint le plateau des 10 points (5B, 5A) en 7 matchs contre le Frost, incluant 4 buts gagnants.

Source: Nouvelles - LPHF