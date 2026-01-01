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5e édition

Le Super Gala de Boxe Saint-Georges sera de retour le 5 juin

durée 12h00
13 mai 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

La 5e édition du Super Gala de Boxe Saint-Georges aura lieu au Centre Lacroix-Dutil, le vendredi 05 juin prochain dès 19 h.

Cette édition mettra en vedette plusieurs noms bien connus dont la réputation n’est plus à faire, notamment Dave Rodrigue “Cowboy” et Jean-William Caron, deux combattants reconnus pour offrir des performances spectaculaires et une intensité incroyable dans le ring. Une fiche de 14 combats est prévue.

Le public aura également la chance de voir à l’œuvre plusieurs jeunes talents québécois très prometteurs dont Alex Rodrigue, 2e au Québec et 3e au Canada dans sa catégorie, ainsi que Ryan Lapierre, Champion du Québec et 2e au Canada dans sa catégorie.

Plusieurs autres combattants viendront compléter cette carte, dont:
•  Jessy Landry
•  Franck Bouffard
•  Pier-Alexandre Rodrigue
•  Samuel Breton
•  Jean-Christophe Bégin
•  Keller Hernandez

Notons également que Joël Thériault “L’Animal”, va s'entrainer publiquement durant l'intermission. Il prévoit aussi d'offrir quelques tee-shirts et de signer des autographes.

« C'est important pour les boxeurs de combattre chez eux. Oui c'est bien de boxer à l'extérieur, mais quand on peut boxer chez nous, devant nos familles, ça permet de développer le sport et de se faire voir », a souligné Louis Larochelle, du comité organisateur de l'événement.

Après le succès grandissant des éditions précédentes, l’organisation promet une soirée encore plus impressionnante pour cette 5e édition et espère accueillir près de 2 000 spectateurs. 

Points de ventes

Les billets sont en vente dès maintenant auprès des personnes suivantes:
- Louis Larochelle, au Boston Pizza Saint-Georges – 418 228-8212,
- Hubert Poulin, au Club de Boxe Hubert Poulin – 418 957-2030,
- Éric Gosselin, du Studio Santé Gym 24 Hrs – 418 227-7373.

Les places sont vendus au pris de 30 $ en admission général et à 50$ en ring side. Il y a aussi la possibilité de réserver une table VIP pour 10 personnes :
-  Or: 600 $
-  Argent: 500 $
-  Bronze: 400 $

Les portes ouvriront entre 18 h 15 et 18 h 30.

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