Deux journées de courses au programme à l’Autodrome Chaudière

L’Autodrome Chaudière poursuivra sa saison cette fin de semaine avec deux programmes de courses présentés les samedi 16 et dimanche 17 mai sur le circuit de Vallée-Jonction.

Le premier rendez-vous se déroulera samedi avec plusieurs catégories NASCAR locales en piste. Les activités débuteront dès 9 h avec l’ouverture des puits et les inspections techniques, alors que les estrades ouvriront à 10 h 45.

Les spectateurs pourront notamment assister aux qualifications et finales des catégories Sportsman, Vintage, Légendes Modifiées et Sport Compact Senior. La finale principale de la journée sera le Sportsman, disputé sur 100 tours.

Le lendemain, dimanche 17 mai, les activités commenceront dès 8 h 30 avec l’ouverture des puits.

Cette journée mettra notamment en vedette les catégories Mini Sportsman Développement, Mini Sportsman Élite, Triple Couronne Féminine, Mini Mods ainsi que NASCAR Sport Compact Développement.

Les finales de la journée débuteront en après-midi, avec entre autres une finale de 50 tours pour la Triple Couronne Féminine et une autre de 50 tours pour les NASCAR Sport Compact Développement.