Lac-Mégantic prend les devants 1-0 contre Coaticook en finale

Le Sauro de Lac-Mégantic a fait plaisir aux 1 138 spectateurs présents au Centre sportif Mégantic avec un gain de 5-4 sur le Dynamik Service agricole de Coaticook dans le premier match de la finale quatre de sept de la Ligue régionale de hockey.

Le pointage était à égalité 2-2, après 40 minutes, quand les Méganticois ont inscrit trois buts en troisième période pour signer cette première victoire.

Louis-Joseph Guernon (8e), Jean-Sébastien Vachon (6e) et le deuxième but du match d’Antoine Savard (6e) ont fait la différence.

Mathis Dufour (8e) et Cédric Matte (3e) ont répliqué pour le Dynamik dans cette période.

Le but de Matte a été réussi avec 31 secondes à faire à la rencontre.

Charles-Olivier Nadeau (12e) a marqué le premier but du match du Sauro en première période tandis que Vincent Cloutier (3e) et Donovan Côté (6e) inscrivaient les autres buts des Coaticookois.

Ces derniers ont dirigé 48 lancers vers le gardien Antoine Pelletier tandis que Phil-Antoine Trépanier recevait 34 tirs.

Les deux équipes vont se retrouver ce samedi à 20h30 pour le deuxième match de la finale au Centre récréatif Gérard-Couillard à Coaticook.