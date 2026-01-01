Le Cool FM devra tout donner dimanche pour poursuivre en demi-finale

Le Cool FM de Saint-Georges a subi une défaite de 6 à 3 face à l’Assurancia de Thetford Mines, ce vendredi soir, permettant ainsi aux adversaires d'égaliser la série.

C'est devant 2 225 réunies au Centre Mario Gosselin que les deux équipes de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) se sont affrontées.

L’Assurancia a pris le contrôle du match dès l’engagement initial avec trois buts sans riposte, dont un en avantage numérique, pour se donner une avance de 3-0 après 20 minutes de jeu. Pascal Laberge, Alex Simoneau et Jordan-Ty Fournier ont tour à tour trompé la vigilance du gardien du Cool FM.

Saint-Georges a tenté de revenir dans la rencontre en début de deuxième période. Mathieu Gagnon a inscrit son équipe au tableau dès la 41e seconde, suivi de Sacha Roy et de William Leblanc, ce dernier en supériorité numérique, réduisant l’écart à un seul but. Toutefois, l’Assurancia a rapidement stoppé l’élan avec deux autres filets, dont un deuxième du match pour Simoneau, pour reprendre une priorité de 5-3.

En troisième période, les visiteurs ont fermé la porte, ajoutant un sixième but dans un filet désert grâce à Laberge, qui complétait ainsi sa soirée de deux buts.

Le prochain match sera décisif, puisque l'équipe gagnante poursuivra en demi-finale tandis que l'équipe perdante sera éliminée du tournoi. Cette rencontre fatidique se tiendra demain, dimanche 29 mars, dès 16 h, au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.