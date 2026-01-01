Éliot Grondin reste sur la touche en raison d'une intoxication alimentaire

Alors qu'il avait terminé en première place des qualifications vendredi, le planchiste Éliot Grondin a dû renoncer à la Coupe du monde pour cause de maladie.

La dernière Coupe du monde de snowboard cross de la saison se tenait ce samedi au Mont-Sainte-Anne. Habitué à terminer ses saisons à la maison et entouré de ses proches, le sportif originaire de Sainte-Marie visait grand. Cependant, il a été contraint d'abandonner à cause d'une intoxication alimentaire.

L’annonce a été faite à la foule quelques minutes avant le début des courses éliminatoires. Le Beauceron a tout de même salué la victoire de son compatriote canadien, Evan Bichon, qui a terminé troisième et s'est ainsi mérité la première médaille de sa carrière en Coupe du monde. « Je suis tellement fier de lui. Ç’a été une année très difficile, il a perdu sa mère avant Noël. De réussir à se qualifier aux Jeux malgré l’incertitude et de faire un premier podium aujourd’hui, chapeau à lui. Ça allait arriver, c’était juste une question de temps », a mentionné Grondin, médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Milan-Cortina et champion du monde en titre, interrogé par Sportcom.

Bien qu’il n’était plus dans la course au globe de cristal, le Beauceron voulait retrouver le podium devant ses proches et conclure la saison en beauté, comme il en a pris l’habitude au cours des dernières années. La performance qu’il a offerte lors des qualifications laissait d’ailleurs présager des célébrations supplémentaires samedi.

« J’ai été malade toute la nuit. On a essayé du mieux qu’on pouvait. J’ai eu un soluté ce matin et je me sentais un peu mieux. J’ai essayé de faire une descente, mais je n’étais pas assez en forme pour être capable de bien rider », a-t-il confié aux journalistes. « On a juste un corps et il faut en prendre soin. C’est une course que j’aime bien ici, à la maison. Je voulais terminer en force, mais il y a des choses qu’on ne contrôle pas. Au moins, l’équipe a rendu ça plus facile avec de beaux résultats. »