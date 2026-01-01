Les Chevaliers au bord du gouffre

Un revers en lever de rideau de cette série demi-finale de la ligue M18 AAA pour les Chevaliers remettait le tout à la case départ. Le Rousseau-Royal l’avait emporté la veille en prolongation. Lainesse est de retour devant la cage alors que Chidiac fait de même.

Les Chevaliers retrouvent leur identité au début de la deuxième partie de cette demi-finale alors qu’ils placent la rondelle derrière la défensive adverse afin de provoquer des occasions offensives et cela porte fruit à deux reprises. Tout d’abord Jacob Boucher mystifie Chidiac à 12:18. À nouveau le capitaine lévisien qui se démarque avec son deuxième de la partie en fin de période en avantage numérique. Après 20 minutes de jeu, 2-0 Lévis.

Lévis débute la période rapidement avec une punition majeure qui tourne le vent de bord et le Rousseau-Royal ouvre les valves. Mathys Khoury ouvre le pointage pour les locaux. Il s'ensuit de Roberge à deux reprises et de Horvat Edouard. C’est quatre buts en moins de 6 minutes de jeu pour Laval-Montréal. Après 40 minutes de jeu, 4-2 pour la troupe de Cantini.

Il faut attendre 13:25 pour que les Chevaliers répondent de leurs épées alors que dès la mise en jeu Malyk Côté pousse la rondelle à Chartier qui marque. Et en fin de période, avec un gardien au banc, Jonathan St-Hilaire accepte la passe du 92 et envoie les deux formations en prolongation pour une deuxième fois en autant d'occasions. Un but inscrit à 19:17.

Les locaux jouent de chance alors qu’un tir anodin frappe un patin du défenseur de Lévis et glisse dans le filet. Le Rousseau-Royal signe un deuxième gain.

Le prochain match des Chevaliers aura lieu à Lévis mardi prochain à l'Aréna de Lévis dès 19 h 30 et Lévis fera face à l’élimination.