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Ligue régionale de hockey

Coaticook ramène la finale à égalité contre Lac-Mégantic

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30 mars 2026
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Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Robert Legault, Ligue régionale de hockey

La finale quatre de sept de la Ligue régionale de hockey est maintenant à égalité 1-1 avec la victoire de 6-2 du Dynamik Service agricole de Coaticook sur le Sauro de Lac-Mégantic, samedi soir.

Des buts de Charles-Étienne Lamy (3e), Thierry Bernier (3e), Nathan Hardy (6e) et Antoine Joseph (2e), en fin de deuxième période, ont brisé l’égalité de 1-1.

Nathan Hardy a marqué le seul but de la première période, le premier de ses deux buts dans ce match, et Charles-Olivier Nadeau a créé l’égalité 1-1 en deuxième période avec son 13e but des présentes séries.

Donovan Côté (7e), pour le Dynamik, et Louis-Joseph Guernon (9e), pour le Sauro, ont complété en troisième période.

Les Coaticookois ont dirigé 26 lancers vers Justin Fréchette tandis que Philippe Dion recevait 22 tirs.

Les deux équipes vont se retrouver vendredi 3 avril à 20 h 30 au Centre sportif Mégantic pour le troisième match de la série. Puis, le quatrième match aura lieu le samedi 4 avril à 19 heures au Centre récréatif Gérard-Couillard à Coaticook.

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