Défaite crève-coeur en prolongation pour le Cool FM

Le Cool FM de Saint-Georges a subi une défaite crève-cœur ce dimanche, alors que c’était sa dernière chance de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe Gilles-Rousseau.

En effet, c’est l’Assurancia de Thetford Mines qui a remporté ce match décisif devant plus de 3 000 personnes réunies au Centre sportif Lacroix-Dutil. Les deux équipes auront tenu les partisans en haleine jusqu’au bout puisqu’une période de prolongation a été nécessaire pour déterminer le gagnant.

L’équipe de Saint-Georges s’est donc inclinée 3 à 2 en prolongation face à l’Assurancia de Thetford.

Après une première période sans buts de leur côté, les joueurs du Cool FM ont vu Bruno-Carl Denis ouvrir la marque en fin d’engagement pour Thetford.

L’Assurancia a ensuite doublé son avance en deuxième période grâce à un but en avantage numérique de Maxime Lecours. Saint-Georges a toutefois amorcé sa remontée avant la fin de la période médiane. Maxime Lacroix a réduit l’écart en désavantage numérique à 19:33, redonnant espoir aux siens.

Le Cool FM a poursuivi sur sa lancée en troisième période, créant l’égalité à 2-2 grâce au filet d’Anthony Lavoie à 3:37, forçant ainsi la tenue de la prolongation.

En période supplémentaire, Pascal Laberge a tranché le débat après 1:25 de jeu, donnant la victoire à l’Assurancia.

La déception des Georgiens s’est fait sentir dans l’aréna après ce match mouvementé et tendu.