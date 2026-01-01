Les Condors débutent difficilement leur série contre Saint-Jérôme

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont amorcé leur série demi-finale de façon difficile, subissant deux défaites sur la route face aux Panthères de Saint-Jérôme, ce vendredi 27 et ce dimanche 29 mars.

Battus 5-0 lors du premier affrontement, puis 4-2 au deuxième, les Beaucerons devront réagir rapidement pour relancer la série.

Le venderedi, les Condors ont rapidement été placés sur les talons. Théodore Jetté a ouvert la marque après seulement 3:19 de jeu, avant que Tommy-Lee Vieira double l’avance à 4:40.

Les Panthères ont ensuite contrôlé le reste de la rencontre. Louis-Félix Lavigne a porté la marque à 3-0 en début de troisième période, puis Vieira a inscrit son deuxième du match dans un filet désert. Sidney Deslauriers a complété la marque en avantage numérique dans les dernières secondes, scellant une victoire convaincante de 5-0.

Un deuxième duel plus serré

Ce dimanche, les Condors ont offert une meilleure opposition. Benjamin Beaudry a ouvert la marque en première période, mais Mathys Lapointe a nivelé le pointage à 16:59.

En deuxième période, Tommy-Lee Vieira a redonné l’avance aux Panthères, avant que Justin Breton ne crée l’égalité quelques minutes plus tard. Toutefois, Noa Desormeau a redonné les devants aux locaux en fin d’engagement.

Malgré leurs efforts pour revenir dans le match, les Condors ont vu Desormeau inscrire un deuxième but dans un filet désert à 19:14 en troisième période, confirmant une défaite de 4-2.

Avec deux revers en autant de matchs, les Condors se retrouvent maintenant dos au mur dans cette demi-finale. L’équipe devra trouver une façon de ralentir l’attaque des Panthères, notamment celle de Tommy-Lee Vieira, très impliqué offensivement lors des deux rencontres.

Les Beaucerons auront toutefois l’occasion de se reprendre devant leurs partisans. Les matchs 3 et 4 auront lieu au Centre sportif Lacroix-Dutil, ce jeudi 2 avril à 20 h et ce dimanche 5 avril à 15 h, où les Condors devront impérativement aller chercher des victoires pour prolonger leur parcours éliminatoire.