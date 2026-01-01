Un blanchissage salvateur pour les Chevaliers

Après deux revers infructueux dans la région lavalloise, Lévis revenait à domicile, hier soir, avec un retard de 0-2 dans la série demi-finale 3 de 5 du circuit Lévesque dans la Ligue de hockey M18 AAA.

Le Rousseau-Royal a soutiré les deux premières parties en prolongation vendredi et samedi dernier. Les gardiens demeurent les mêmes alors que Chidiac et Lainesse sont d’office. La troupe de Pier-Luc Giguère voudra éviter l’élimination.

Il ne faut pas attendre bien longtemps avant de voir les Chevaliers ouvrir le pointage et c’est le double huit, Malek Bélanger, qui bat Chidiac du côté gauche avec un tir précis. L’ambiance est à son comble et propulse les Chevaliers vers un second filet. Malyk Côté remet une savante passe latérale à Logan Bêty qui déjoue le cerbère lavallois. Après une période de jeu, 2-0 Lévis.

La période médiane est de nouveau l’affaire des Chevaliers alors que le capitaine Boucher inscrit son 3ᵉ de la série, des passes sont accordées à Côté et Morin. En tout fin de période, Simon Chartier accepte de recevoir le tir de Malyk Côté dans les côtes et récupère le rebond pour chasser Chidiac de la rencontre. 4-0 Lévis avec une période à jouer.

Lévis s'assoit sur une confortable avance, ce qui laisse le Rousseau-Royal attaquer le filet de Lainesse, mais ce dernier est solide et dit non aux attaques des rouges. À la 16ᵉ minute, le jeune défenseur Enzo Roy décampe et amorce une percée offensive, ce qui lui permet de noircir la feuille de pointage. Lainesse signe le blanchissage et provoque un 4ᵉ match demain à l’Aréna de Lévis dès 19 h 30.

La marque finale: 5-0. Toutefois, le Rousseau-Royal pousse les Chevaliers dans les câbles en menant la série avec 2 victoires contre 1. Dans l'ordre les trois étoiles ont toutes été attribuées à des Chevaliers: Zachary Lainesse, Jacob Boucher des Chevaliers, et Alex Duguay Caron,

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18 AAA

Photos : Steve Plante, Les Chevaliers de Lévis M18 AAA