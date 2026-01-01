LPHF: premier match de la finale ce soir

La finale 2026 de la Coupe Walter de la Ligue professionnelle de hockey féminin s’amorce ce soir à la Place Bell, entre Montréal et Ottawa, dans le cadre de la toute première finale 100 % canadienne de l’histoire de la ligue.

Il s’agit d’une première participation à la finale pour la Victoire, qui a terminé au premier rang et qui a participé aux séries éliminatoires lors des trois saisons de la ligue, tandis que la Charge, quatrième au classement, dispute une deuxième finale consécutive après avoir obtenu sa place en séries lors du dernier jour de la saison pour une deuxième année de suite.

Montréal a remporté 12 de ses 15 matchs de saison régulière de tous les temps contre Ottawa, mais la Charge a battu la Victoire 3-1 lors de leur première confrontation en séries éliminatoires dans les demi-finales de l’an dernier. Les quatre matchs de cette série se sont tous décidés par un but, et l’équipe ayant marqué en premier a remporté chaque rencontre. La saison dernière, la Victoire, qui avait terminé au premier rang, avait choisi la Charge, troisième au classement, comme adversaire pour les séries.

Dans l’histoire des séries éliminatoires, la gagnante du match 1 n’a remporté que deux des six séries disputées jusqu’à maintenant. Ottawa fait partie des équipes ayant réussi cet exploit lors des demi-finales de l’an dernier grâce à un gain de 3-2 contre Montréal à la Place Bell lors du match d’ouverture de la série, le 8 mai 2025. Cette saison, tant la Charge que la Victoire ont perdu le premier match de leur série de demi-finale respective.

Fanuza Kadirova est à égalité au sommet des pointeuses des séries de la LPHF avec cinq points (à égalité avec Marie-Philip Poulin), tous récoltés lors de ses trois derniers matchs. Il s’agit de la seule séquence de trois matchs consécutifs avec au moins un point lors des demi-finales, de la plus longue séquence de points de sa carrière dans la LPHF et du plus grand total de points qu’elle a obtenu sur une séquence de cinq matchs dans la ligue.

Poulin a été blanchie de la feuille de pointage lors de deux matchs contre Ottawa cette saison, mais elle demeure la meneuse de la Victoire avec neuf points en carrière en séries éliminatoires, ayant récolté chacun de ses cinq points contre le Frost à la Place Bell. Avec deux buts gagnants lors de la dernière ronde, la capitaine en compte maintenant 12 en carrière, un sommet de tous les temps, et devient la troisième joueuse de l’histoire à inscrire plusieurs buts gagnants au cours d’une même participation éliminatoire (Susanna Tapani en 2024 et Emily Clark en 2025). Aucune joueuse n’en a encore marqué trois.

Ann-Renée Desbiens a amorcé trois matchs contre Ottawa en saison régulière, signant deux gains et une défaite en prolongation, avec une moyenne de buts alloués de 1,33 et un pourcentage d’arrêts de 0,943. Gwyneth Philips a disputé les quatre matchs contre Montréal et, malgré trois défaites, elle a affiché une moyenne de 1,78 et un pourcentage d’arrêts de 0,938, supérieurs à ses statistiques globales de la saison.

En plus de couronner la première équipe canadienne à soulever la Coupe Walter, cette série permettra également à une première femme de mener une équipe au championnat derrière le banc, soit Kori Cheverie avec Montréal ou Carla MacLeod avec Ottawa.

Le match débute ce soir à compter de 19 h à la Place Belle de Laval. La confrontation sera diffusée en direct sur les réseaux RDS et TSN.

Source: Nouvelles - LPHF