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La Victoire mène la série trois de cinq 1-0

La Victoire de Montréal remporte le premier match de la série finale face à Ottawa

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15 mai 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

La Victoire de Montréal a vaincu la Charge d’Ottawa par la marque de 3-2 pour prendre les devants 1-0 dans la finale de la Coupe Walter de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) jeudi soir à Place Bell de Montréal.

Nicole Gosling a marqué avec moins de trois secondes à faire au temps réglementaire pour forcer la prolongation, puis Abby Roque a inscrit son deuxième but du match à 2:29 de la période supplémentaire. Rebecca Leslie a marqué deux buts pour la Charge, tandis que la capitaine adjointe de la Victoire, Laura Stacey, a récolté une mention d’aide sur les deux buts de Roque.

La Charge a dominé la Victoire 10-5 au chapitre des tirs au but en première période, mais n’a pas réussi à déjouer Ann-Renée Desbiens, alors que le pointage demeurait nul après vingt minutes de jeu.

Leslie a ouvert la marque avec 3:04 à faire en deuxième période, profitant d’un revirement de la Victoire à la ligne bleue de la Charge. Après que Desbiens eut repoussé le tir initial de Leslie en contre-attaque, l’attaquante ayant contourné une défenseuse étendue au sol grâce à une feinte du bout du bâton pour se créer une occasion, Leslie a récupéré son propre retour du haut de l’enclave pour donner les devants 1-0 à Ottawa.

Roque a créé l’égalité à 12:12 de la troisième période avec son premier but de la soirée, profitant d’une passe de Nadia Mattivi, qui a transporté la rondelle derrière le filet avant de repérer Roque, laquelle a décoché un tir dans la lucarne au-dessus de Gwyneth Philips. Ottawa a rapidement répliqué alors que Leslie a redonné les devants à la Charge avec son deuxième but du match. L’attaquante a fait preuve de patience dans l’enclave avant de glisser la rondelle entre les jambières pour porter la marque à 2-1 avec 4:04 à écouler au temps réglementaire. Après la sortie de Stacey en raison d’une blessure apparente avec 28 secondes à faire, Montréal a créé l’égalité avec l’attaque à six alors que la capitaine Marie-Philip Poulin a pénétré en zone offensive avant de diriger la rondelle vers le filet, où Gosling l’a retrouvée dans la circulation pour niveler la marque.

Stacey est revenue au jeu en prolongation et a récolté sa deuxième passe sur le but gagnant, touchant à la rondelle avant qu’elle ne dévie sur le masque de Roque et ne se retrouve dans le filet. Desbiens et Philips ont chacune réalisé 23 arrêts dans la rencontre.

 « C’est un groupe qui tient énormément les unes aux autres. Dans ce moment-là, Pou (Marie-Philip Poulin) a trouvé un autre niveau, et une fois que la rondelle s’est retrouvée devant le filet, je savais que tout pouvait arriver. Je n’en revenais pas. Je me suis fait frapper au visage avec un bâton, les joueuses ont sauté sur le banc… je ne comprenais plus ce qui se passait! Mais de voir notre équipe réussir quelque chose comme ça, je trouve que ça reflète parfaitement notre façon de jouer depuis le début des séries : on n’abandonne jamais. On aurait pu baisser les bras après leur deuxième but, comme à plusieurs moments durant ces séries, mais on n’a jamais cessé d’y croire », a souligné l’entraîneuse-chef de Montréal, Kori Cheverie, au sujet les derniers instants de la troisième période et du début de la prolongation.

Durant ce match, la Beauceronne Marie-Philip Poulin a récolté sa quatrième passe des séries, un sommet dans la ligue, portant son total à 10 points en 13 matchs éliminatoires en carrière, en plus de prolonger à 7 matchs sa séquence avec au moins un point à la Place Bell. La capitaine de la Victoire a également remporté 12 de ses 18 mises au jeu (66,7 %), le meilleur rendement parmi les joueuses de Montréal et son meilleur taux d’efficacité des présentes séries.

Le match 2 de cette finale trois de cinq aura lieu samedi à la Place Bell à compter de 14 h.

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