Le Giovannina de Sainte-Marie en avance 2-0

La grande finale de la Ligue de hockey Côte-Sud se mettait en branle au cours du dernier week-end avec la présentation des deux premiers matchs, entre le Giovannina de Sainte-Marie et le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli, une reprise en quelque sorte de la finale de 2024.

Inactif depuis deux semaines, le Giovannina de Sainte-Marie a amorcé sa série finale 4 de 7 avec toute la confiance du monde, menant par deux parties contre aucune. Ce faisant, les Mariverains portaient à dix leur nombre de victoires consécutives.

Premier gain à l’étranger

Le Giovannina visitait le Pavage Jirico, au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, en lever de rideau le vendredi 27 mars. Les Mariverains ont amorcé ce match initial avec force, inscrivant quatre buts en moins de dix minutes dès la période initiale, en route vers un gain de 5-2.

Philippe Leclerc a donné les devants 1-0 au Giovannina à 1:36, Yannick Drouin doublant cette avance avec son premier des séries à 3:32. Nicolas Létourneau a donné une avance de trois buts aux visiteurs à 5:51 avant qu’Émile Labrie ne rétrécisse momentanément l’écart à deux buts à 7:27.

William Dumont, avec son deuxième des séries, a restauré l’avance de trois buts des visiteurs à 9:42.

Philippe Leclerc, avec son deuxième du match à 6:59 en deuxième pour Sainte-Marie ainsi que Frédérick Dionne pour le Pavage Jirico quatre minutes plus tard, ont marqué les deux derniers buts du match, aucun filet n’étant inscrit en troisième.

Soulignons la belle performance de Jacob Roy qui a amassé trois aides dans ce gain de Sainte-Marie, la victoire allant à la fiche de Jean-Philip Fecteau qui a bloqué 22 des 24 tirs dirigés vers sa cage par les joueurs du Pavage Jiirco.

Les punitions font mal au Pavage Jirico

Les deux équipes se retrouvaient au Centre Caztel de Sainte-Marie pour l’affrontement no 2, dimanche après-midi, et devant une excellente foule de 1123 spectateurs, le Giovannina a inscrit trois buts consécutifs en avantage numérique en deuxième période, en route vers un gain de 4-3 sur le Pavage Jirico.

Frédérick Couture a ouvert la marque pour le Pavage Jirico à 16:03 en fin de première période, Louis Nadeau créant l’égalité avec un tir de l’enclave un peu moins de deux minutes plus tard, à 18:14.

Charles Hébert a donné une fois de plus l’avance aux visiteurs à 4:06 en début de deuxième, les locaux profitant de trois pénalités consécutives décernées aux joueurs du Pavage Jirico pour créer l’égalité puis prendre les devants : Samuel Landry a créé l’égalité 2-2 à 4:53, William Dumont donnant l’avance aux siens à 8:55 avant de voir son coéquipier Nicolas Létourneau creuser l’écart à 10:11.

Édouard Ouellet a redonné espoir au Pavage Jirico en profitant, à son tour, d’un avantage numérique pour rétrécir l’écart 4-3 à 12:34 en milieu de troisième, le gardien Jean-Philip Fecteau repoussant les dernières attaques des visiteurs qui ont dirigé 30 tirs vers sa cage, dont 13 en troisième, pour l’emporter.

Cette série 4 de 7 se poursuivra ce week-end avec la présentation des matchs 3 et 4 qui auront lieu le vendredi 3 avril à 20 h 30, au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, ainsi que le lendemain, samedi 4 avril, à 20 h au Centre Caztel.

Source: Serge Lamontagne, relationniste