Hugo Pelletier remporte les honneurs au Championnat junior de tir

Hugo Pelletier a remporté les honneurs lors du Championnat junior de tir de précision qui se tenait la fin de semaine passée au Club Sportif de la Mauricie, à Trois-Rivières.

Le jeune athlète de Scott est l’actuel champion québécois en carabine à air comprimé (U22). À cette nouvelle compétition, il a remporté la médaille d’or québécoise en carabine à air comprimé olympique, en plus de s’emparer de la médaille d’argent en carabine à air comprimé à pompe.

L’événement servait également de plateforme pour le Championnat canadien junior 2026, avec une centralisation nationale des résultats. La performance constante d'Hugo lui a permis de s'illustrer au-delà des frontières du Québec en décrochant la médaille de bronze canadienne en carabine à air comprimé à pompe.

« Le succès d'Hugo est le fruit d'un entraînement rigoureux au sein du Corps de cadets 2898 de Sainte-Marie et au sein de la Fédération québécoise de tir. Sa capacité à performer sous pression, tant au niveau provincial que national, est une source d'inspiration pour ses pairs », a déclaré son entraîneur Guillaume Paré.