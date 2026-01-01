Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

De Scott

Hugo Pelletier remporte les honneurs au Championnat junior de tir

durée 08h00
2 avril 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Hugo Pelletier a remporté les honneurs lors du Championnat junior de tir de précision qui se tenait la fin de semaine passée au Club Sportif de la Mauricie, à Trois-Rivières.

Le jeune athlète de Scott est l’actuel champion québécois en carabine à air comprimé (U22). À cette nouvelle compétition, il a remporté la médaille d’or québécoise en carabine à air comprimé olympique, en plus de s’emparer de la médaille d’argent en carabine à air comprimé à pompe.

L’événement servait également de plateforme pour le Championnat canadien junior 2026, avec une centralisation nationale des résultats. La performance constante d'Hugo lui a permis de s'illustrer au-delà des frontières du Québec en décrochant la médaille de bronze canadienne en carabine à air comprimé à pompe.

« Le succès d'Hugo est le fruit d'un entraînement rigoureux au sein du Corps de cadets 2898 de Sainte-Marie et au sein de la Fédération québécoise de tir. Sa capacité à performer sous pression, tant au niveau provincial que national, est une source d'inspiration pour ses pairs », a déclaré son entraîneur Guillaume Paré.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Sabrina Poulin: entre premier rôle et rôle de soutien

Publié à 18h00

Sabrina Poulin: entre premier rôle et rôle de soutien

Alterner entre un premier rôle et un rôle de soutien, tant dans les formations à 7 qu’à XV, permet à la joueuse de rugby Sabrina Poulin de continuer à faire sa place au sein d’un groupe de plus en plus relevé au Canada. Le cycle olympique menant aux Jeux de 2028 arrivera à la mi-parcours cet été et le pays compte bien profiter de l’élan de sa ...

LIRE LA SUITE
Le championnat sera scellée le weekend prochain

Publié à 14h00

Le championnat sera scellée le weekend prochain

La finale 2026 de la Ligue régionale de hockey est à égalité 2-2 à la suite de la victoire de 5-2 du Sauro de Lac-Mégantic contre le Dynamik Service agricole à Coaticook, samedi soir. Les Coaticookois ont pris les devants 1-0 tôt dans le match avec le quatrième but des séries de Thomas Sirois. Les Méganticois ont répliqué avec deux buts en 18 ...

LIRE LA SUITE
C'est l’égalité dans la série finale

Publié à 12h00

C'est l’égalité dans la série finale

Après avoir vu le Giovannina de Sainte-Marie remporter les deux premières parties de la grande finale 4 de 7 le week-end précédent, au sein de la Ligue de hockey Côte-Sud, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli souhaitait redresser la barre et éviter une élimination rapide devant la formation mariveraine Mission accomplie pour la formation de ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge