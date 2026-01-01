La Victoire à un match de la Coupe Walter

Le 4e match de la finale de la Coupe Walter 2026 de la Ligue professionnelle de hockey féminin se poursuit ce soir au Centre Canadian Tire dans la foulée d’une foule record de 16 894 spectateurs et spectatrices, enregistrée lundi soir en séries éliminatoires.

Ottawa tente une fois de plus d’éviter l’élimination, tandis que Montréal peut remporter son premier titre dans cette finale canadienne avec un gain dans la capitale fédérale.

La Charge présente une fiche de 6-1 à domicile en séries éliminatoires et de 2-1 dans les matchs 4. L’équipe a notamment éliminé Boston dans cet amphithéâtre en deuxième prolongation le 10 mai, puis éliminé Montréal en demi-finale la saison dernière grâce à un gain de 2-1 le 16 mai 2025.

La Victoire présente une fiche de 1-5 à l’étranger en séries éliminatoires et de 0-2 dans les matchs 4. Même si le résultat de lundi a mis fin à une séquence de six matchs consécutifs en prolongation à travers deux finales, il s’agissait tout de même d’un sixième match de 2-1 lors des sept dernières rencontres de finale depuis le début de la série de 2025.

Lors du 3e match, la Beaucevilloise Marie-Philip Poulin a dominé toutes les joueuses avec sept tirs au but, tandis que Laura Stacey a pris le deuxième rang chez la Victoire avec trois tirs. Dans l’histoire des séries éliminatoires de la LPHF, Stacey mène toutes les joueuses avec 73 tirs au but, devant la capitaine Poulin et ses 72 tirs. La Victoire détient une avance de 83-74 au chapitre des tirs au but après les trois premiers matchs de la série.

La Coupe Walter sera sur place ce soir et, si la Victoire l’emporte, elle sera remise lors d’une cérémonie d’après-match sur la glace, en plus du trophée Ilana Kloss de la joueuse la plus utiles des séries éliminatoires.

Le quatrième affrontement s'enclenche ce soir à 19 h. Diffusion en direct sur RDS et TSN.

Source: Nouvelles — LPHF