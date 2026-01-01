L’Aérofête de Beauce promet «un programme de vols impressionnant»

Douze ans après sa dernière présentation, L’Aérofête de Beauce revient en force cette année avec «un programme de vols impressionnant», orchestré pour le mercredi 24 juin prochain.

C'est du moins ce qu'a promis le président du comité organisateur, Gilles Lessard, lors d'une conférence de presse tenue ce matin à l'aéroport de Saint-Georges, qui accueillera l'événement.

Le groupe travaille depuis plus d'un an à la préparation de cette activité qui se veut d'abord et avant tout une «fête familiale» pour tous, avec des acrobaties aériennes pour les amateurs de ce genre de manifestation.

D'ailleurs, la capitale beauceronne, et la Ville de Gatineau, seront les deux seuls endroits au Québec où se dérouleront cette année une fête aérienne, a tenu à souligner M. Lessard. La raison étant que ce genre d'événement demande une logistique d'organisation herculéenne, avec un coût de réalisation important. À Saint-Georges, l'exercice demandera des déboursés de 130 000 $.

Pour cette édition 2026, outre de nombreux partenaires, la fête aérienne compte un commanditaire principal avec Ultima Fenestration, qui s'est associée à l'événement car «c'est une chance unique de pouvoir vivre un spectacle d'une telle envergure ici même à Saint-Georges», a indiqué le président de l'entreprise, Gérald Dupuis.

La Ville de Saint-Georges agit aussi comme soutien pivot dans l'aventure, au départ en permettant l'utilisation du site de l'aéroport. Pour la mairesse Manon Bougie, c'est d'ailleurs une occasion de découvrir cette installation «rarement fréquentée» par la population en général. Quant à l'organisation de L'Aérofête, «je suis très impressionnée par la coordination», a signalé l'élue. Son administration accorde une enveloppe d'environ 25 000 $ à 30 000 $ pour «cette occasion unique de voir des prouesses.»

Programme aérien

En conférence de presse, c'est le pilote Hugues Drouin qui a présenté le programme des acrobaties aériennes.

À l’occasion de sa 55e saison, l’escadron des Snowbirds, patrouille acrobatique officielle de l’Aviation royale canadienne, offrira un spectacle haut en couleur. Avec ses nombreuses figures et acrobaties, les pilotes des neuf appareils réalisent des manœuvres à couper le souffle. D’ailleurs, le seul spectacle des Snowbirds dans le centre et l’Est du Québec sera à Saint-Georges en 2026. Avec la possibilité que l’escadron fasse une pause au cours des prochaines années, l’occasion sera unique de voir ou de revoir ce spectacle de niveau international.

Par ailleurs, les parachutistes des Skyhawks, l’équipe d’élite de démonstration de parachutisme des Forces armées canadiennes, seront de retour en Beauce le 24 juin. Composée de 15 membres, cette unité exécutera des manœuvres spectaculaires. Dans une véritable danse aérienne synchronisée, ils feront évoluer leurs parachutes à très courtes distances les uns des autres. Ces prouesses, qui nécessitent une précision exceptionnelle, requièrent également une condition physique exceptionnelle.

De même, on retrouvera le Mini Jet Airshows, un jet expérimental hautement modifié. Avec un poids de seulement 500 livres, il peut atteindre des vitesses allant jusqu’à 300 mph (482 km/h). Il sera piloté par Tom Larkin, qui a effectué 22 missions en Irak avant d’être sélectionné notamment comme instructeur pour l’Air Force Fighter Lead-In School. En plus de piloter son mini jet, l’Américain est actuellement capitaine, instructeur et évaluateur sur le 737 d'une grande compagnie aérienne.

Aussi, on verra le Yakovlev Yak-52, un avion d’entraînement et de voltige, à deux places, conçu en ex-URSS de 1977 à 1998. C'est Alexis Mongeau, pilote de ligne chez Air Canada et instructeur de vol — plus de 8000 heures à son actif — qui prendra place à bord, pour repousser les manœuvres encore plus loin et offrir une démonstration des plus dynamiques.

Pour sa part, la compagnie aérienne québécoise Chrono Aviation utilisera deux PC-12, des avions civils de taille moyenne, pour effectuer divers passages en formation rapprochée au-dessus de la piste. Pouvant accueillir neuf passagers, ces appareils sont réputés pour leur polyvalence, leur fiabilité et leur capacité à se poser sur des pistes courtes ou non aménagées.

Enfin, le groupe des Northern Stars Aeroteam (équipe de vétérans de l'Aviation royale canadienne à bord de biplans de type Pitts Special), et des Time Flies Airshows, qui présente un spectacle aérien mettant aux prises un planeur H101 Salto avec un appareil Nanchang CJ6, seront de la partie.

Hugues Drouin a indiqué que d’autres confirmations de participants sont attendues d'ici la tenue de l'événement. Des invitations ont même été lancées pour une visite de F-18 de l'armée canadienne, et de F-35 de l'armée américaine. «Si jamais ils viennent, ce sera une décision de dernière minute», a-t-il dit.

Jeux, navettes et fermeture de rues

Les familles sont invitées à arriver tôt sur le site. Les enfants pourront profiter de petits manèges de Beauce Carnaval. Des camions-bouffe, six au total, assureront la restauration.

Outre les acrobaties aériennes, un nombre important d'appareils pourront être admirés au sol sur le site de l'aréoport. Il sera possible de les visiter et de discuter avec les pilotes ou les membres d’équipage.

Pour faciliter l’accessibilité au site, les spectateurs devront garer leur véhicule dans l’un des stationnements desservis par les navettes (voir carte). Le transport en navette débutera dès 9 h le matin et se poursuivra jusqu’en fin de journée.

Pour le secteur Est, les stationnements seront ceux du Carrefour Saint-Georges, du Walmart/Canadian Tire, de Place Centre-ville (côté rivière), et des quincailleries Rona et Canac.

Dans l'Ouest, les lieux seront le marché IGA Rodrigue et Filles, l'entreprise Beaubois-Pomerleau, l'École de Deux-Rives, les entreprises Comact, Sinto, et Soudure de Beauce ainsi que le garage municipal.

Par ailleurs, le Centre de formation professionnelle Pozer sera réservé uniquement aux personnes à mobilité réduite.

Durant la journée, des navettes seront constamment en circulation, permettant aux spectateurs de se déplacer vers l’aéroport et retourner à leur véhicule quand ils le désireront.

Pour des raisons de sécurité, certaines rues seront fermées durant l'événement.

Aucun véhicule, cycliste, piéton ne pourra se rendre sur le site ou à proximité de l’aéroport sauf les véhicules autorisés par le comité organisateur. À compter de 11 h 30, la 10e rue sera fermée à la hauteur de la 9e avenue B, tout comme la 25e rue à l’intersection de la 16e avenue. La 30e avenue sera aussi fermée près de la route 271, ainsi qu’à proximité de la 37e rue.

En outre, l'organisation pourra compter sur la présence de la Sûreté du Québec, de Transport Canada, du Service de sécurité incendie de Saint-Georges et de l'Ambulance Saint-Jean, de même que de la collaboration du CISSS Beauce-Apalaches

Le spectacle, rappelons-le, s’amorcera à midi. Si le temps devait s’avérer menaçant, il est possible que les démonstrations débutent un peu plus tôt ou soient quelque peu retardées, selon la situation météorologique.

Sur ce dernier aspect, les participants sont invités à prévoir ce qu'il faut pour passer une agréable journée: casquettes, lunette de soleil, crème solaire, parapluie, imperméable, etc.).

La prévente des billets se déroule très bien, 2 500 ayant déjà été réservés. Pour l’édition 2026, le nombre de spectateurs admis sera de l'ordre de 6 000.

La prévente se tient présentement jusqu'au 15 juin. Après ce temps, les billets seront vendus au prix régulier. Pour l'achat en ligne, cliquez directement ici.